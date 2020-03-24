Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет очередной выпуск маркетингового отчета «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России», посвященный итогам 2019 года.

По состоянию на 1 января 2020 года парк легковых автомобилей на территории Российской Федерации составил 44,53 млн единиц. Сегодняшний российский автомобильный парк имеет высокий средний возраст. Так, на долю машин старше 10 лет приходится 57,8% общего парка, что в количественном выражении равняется 25,72 млн экземпляров. Доля новых машин (до 3 лет) составляет 9,9%, что соответствует 4,42 млн штук.

Используя накопленные ранее базы данных по парку и продажам новых легковых автомобилей в РФ, специалисты агентства также подготовили прогноз формирования парка на ближайшие годы, который учитывает текущую ситуацию в экономике. При прогнозировании дальнейшего изменения структуры парка учитывались оценки объема продаж новых автомобилей по всем ведущим маркам, а также динамика ввоза подержанной техники в течение последних лет.

Отчет подготовлен методом кабинетного исследования. Все данные, представленные в отчете, структурированы и собраны в таблицы, при необходимости проиллюстрированы графиками и диаграммами. Структура данных по каждому региону включает 30 наиболее популярных марок, сгруппированных по четырем возрастным категориям.