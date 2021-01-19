Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в 2020 году

19 января 2021 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 5 млн 496,5 тыс. единиц, что на 1,7% больше, чем в 2019 году (5 млн 404,5 тыс. шт.).

Лидером рынка остается отечественная марка LADA, на долю которой в 2020 году пришлось 23% от общего объема перепродаж. В количественном выражении это составляет 1 млн 283,5 тыс. штук, что на 4,7% ниже показателя годичной давности. Лучшей иномаркой на этом рынке вновь стала японская Toyota, чей результат равен 619,7 тыс. подержанных экземпляров (+3,7%). Замыкает тройку лидеров еще один японский бренд – Nissan (315,5 тыс. шт.; +3,8%). В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (305,3 тыс. шт.; +7,3%) и KIA (298,9 тыс. шт.; +12,8%).

Восемь из десяти марок-лидеров рынка показали в прошлом году положительную динамику, причем наибольший рост (свыше 10%) отмечается у уже упомянутой KIA. Максимальный спад произошел у лидера рейтинга – российской LADA (-4,7%). Кроме того, в «отрицательную» зону попал также Ford (-1,4%).

Самой популярной моделью на рынке автомобилей с пробегом в 2020 году впервые стал Ford Focus. Его объем перепродаж достиг 130,7 тыс. машин – на 1,8% меньше, чем в 2019 году. На второе место опустилась российская LADA 2114 (124,5 тыс. шт.; -8,9%), которая удерживала первенство в этом сегменте рынка с 2014 года. Третьим стал Hyundai Solaris (117,9 тыс. шт.; +8,2%), следом за которым идет еще одна корейская модель – KIA Rio (117 тыс. шт.; +15,2%). В первую пятерку вошла и Toyota Corolla (105,4 тыс. шт.; +1,6%).

Среди моделей, вошедших в ТОП-10, по итогам 2020 года половина находится «в плюсе». Максимальный показатель роста здесь демонстрирует KIA Rio (+15,2%), а самое сильное падение отмечено у отечественной LADA 2107 (-12,3%).

Эксперты также отмечают, что по итогам декабря 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России вырос на 16,6% до 536,8 тыс. единиц.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В 2020 ГОДУ (шт.)