Рынок легковых автомобилей с пробегом в ноябре: ТОП-10 марок и моделей

16 декабря 2020 года
В ноябре 2020 года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил более 505 тыс. единиц, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ». Это на 9% больше, чем год назад.
Лидером среди марок по-прежнему остается российская LADA – на ее долю приходится более 23% от общего объема перепродаж легковых автомобилей. В количественном выражении это соответствует 118,8 тыс. штук, что на 2,4% выше показателя ноября 2019 года.
Среди иностранных марок самой востребованной остается японская Toyota. Объем перепродаж автомобилей этого бренда в прошлом месяце составил 55,4 тыс. единиц (+9,4%). Замыкает тройку лидеров корейский Hyundai с результатом 28,3 тыс. единиц (+11,8%). Совсем немного уступает ему японский Nissan (28,2 тыс. шт.; +9,2%), занимающий четвертую строчку рейтинга. В первую пятерку по итогам ноября вошла и корейская KIA (27,7 тыс. шт.), показавшая самый высокий рост в ТОП-10 – плюс 18,8%.
Как отмечают эксперты, у всех 10 брендов-лидеров по итогам ноября отмечается положительная динамика рынка, при этом у семи марок она двузначная.
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В НОЯБРЕ 2020 ГОДА (шт.)
Самой популярной моделью на российском вторичном рынке является Ford Focus. В ноябре 2020 года объем ее перепродаж составил 12,3 тыс. экземпляров (+12,1%). На второе место, несмотря на снижение (-4,4%), поднялась отечественная LADA 2114 (11,1 тыс. шт.) Далее располагаются два «корейца» со схожими рыночными показателями – Hyundai Solaris (10,9 тыс. шт.; +8,5%) и KIA Rio (10,8 тыс. шт.; +19,5%). Замыкает первую пятерку LADA 2170 (10 тыс. шт.; +8,5%).
Кроме уже упомянутой LADA 2114, отрицательную динамику в ТОП-10 имеет и седан LADA 2107 (-5,4%). А все остальные модели показывают рост, при этом максимальный он – у KIA Rio (+19,5%).
Отметим также, что по итогам января – ноября 2020 года вторичный рынок легковых автомобилей в России вышел «в плюс», превысив прошлогодние значения на 0,3%. Его объем за этот период составил 4 млн 959,8 тыс. единиц.
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В НОЯБРЕ 2020 ГОДА (шт.)
Фото: АВТОСТАТ