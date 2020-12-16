Рынок легковых автомобилей с пробегом в ноябре: ТОП-10 марок и моделей

16 декабря 2020 года

В ноябре 2020 года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил более 505 тыс. единиц, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ». Это на 9% больше, чем год назад.

Лидером среди марок по-прежнему остается российская LADA – на ее долю приходится более 23% от общего объема перепродаж легковых автомобилей. В количественном выражении это соответствует 118,8 тыс. штук, что на 2,4% выше показателя ноября 2019 года.

Среди иностранных марок самой востребованной остается японская Toyota. Объем перепродаж автомобилей этого бренда в прошлом месяце составил 55,4 тыс. единиц (+9,4%). Замыкает тройку лидеров корейский Hyundai с результатом 28,3 тыс. единиц (+11,8%). Совсем немного уступает ему японский Nissan (28,2 тыс. шт.; +9,2%), занимающий четвертую строчку рейтинга. В первую пятерку по итогам ноября вошла и корейская KIA (27,7 тыс. шт.), показавшая самый высокий рост в ТОП-10 – плюс 18,8%.

Как отмечают эксперты, у всех 10 брендов-лидеров по итогам ноября отмечается положительная динамика рынка, при этом у семи марок она двузначная.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В НОЯБРЕ 2020 ГОДА (шт.)