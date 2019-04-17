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Российский рынок новых LCV в марте 2019 года

Российский рынок новых LCV в марте 2019 года

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
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9 апреля 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2019 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 8,6 тыс. единиц, что на 8% меньше, чем в марте 2018 года.

Первая тройка марок на российском рынке LCV осталась неизменной. Лидером рынка является GAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось 44,5% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 3,8 тыс. штук – на 11,2% меньше, чем год назад. На втором месте расположился другой отечественный производитель – УАЗ, показатель которого составил 1,4 тыс. автомобилей (-4,5%). На третьей позиции – американский Ford (1 тыс. шт.; +9,8%).

В первую пятерку также попали отечественная LADA (842 шт.; -5,9%) и немецкий Volkswagen (456 шт.; +14%). Эксперты отмечают, что пять брендов из первой десятки в марте продемонстрировали положительную динамику. Самый высокий в ТОП-10 рыночный рост наблюдается у корейского Hyundai (+62,8%). У других пяти брендов зафиксировано падение: помимо трех марок из первой пятерки, еще у Mercedes-Benz (-50,4%) и Сitroen (-13,6%).

В модельной структуре первенство принадлежит GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в марте 2019 года составил 2,1 тыс. единиц, что на 18,3% меньше, чем год назад. Такое снижение объемов является самым существенным в рейтинге. Отметим также, что на эту модель пришлась четверть российского рынка новых LCV. Далее следует американский Ford Transit (1 тыс. шт.; +13,9%), а замыкает тройку лидеров отечественный GAZ 3302 (934 шт.; +2%). Следующие 6 строчек в модельном рейтинге занимают отечественные автомобили. Самый высокий рост при этом демонстрирует GAZ 3221 (+25,7%), занимающий восьмую строчку. Замыкает ТОП-10 российского рынка новых LCV в марте Volkswagen Caravelle (199 шт.; +2,1%).

Отметим также, что по итогам первого квартала 2019 года объем рынка новых LCV в стране снизился на 2,3% и составил 23,8 тыс. единиц.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В МАРТЕ 2019 ГОДА (шт.)

ТОП-10 марок

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В МАРТЕ 2019 ГОДА (шт.)

ТОП-10 моделей

* В данном случае LCV – это транспортные средства полной массой до 3,5 т для коммерческой перевозки небольших грузов и пассажиров. Также к категории LCV мы причисляем коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 6 т и вместимостью до 19 пассажиров (если транспортное средство изготовлено на базе модели, входящей в сегмент LCV). Из числа пикапов к категории LCV нами относятся только пикапы производства ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС), как используемые преимущественно в коммерческих целях.

** С учетом автомобилей производства ВИС.

, источник: www.autostat.ru

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