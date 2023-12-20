Рынок подержанных люксовых автомобилей в ноябре вырос на треть

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в последний месяц осени жители РФ приобрели 170 автомобилей с пробегом сегмента Luxury. Это на 33% больше, чем в ноябре 2022 года (128 шт.). В то же время результат ноября нынешнего года уступает октябрьскому (181 шт.).

Более 50% в объеме вторичного рынка люксовых машин за ноябрь пришлось на марку Bentley, что составляет 89 единиц. Подержанных автомобилей Rolls-Royce было приобретено почти в три раза меньше (31 шт.). Кроме того, в ноябре поменяли владельцев 25 автомобилей Maserati и 13 – Ferrari. Из других «люксов» можно отметить 9 купленных б/у автомобилей Lamborghini и 3 – Aston Martin.

Лидерство среди моделей сегмента Luxury на «вторичке» удерживает Bentley Continental GT (48 шт.), которой в ноябре принадлежит порядка 30% от общего объема. На втором месте располагается Bentley Bentayga (19 шт.), а третью позицию поделили Bentley Continental Flying Spur и Maserati Levante (по 14 шт.). Замыкает ТОП-5 модельного рейтинга Rolls-Royce Cullinan (10 шт.).

По итогам 11 месяцев 2023 года рынок люксовых автомобилей с пробегом тоже демонстрирует положительную динамику. Так, за этот период россияне приобрели 2024 таких машины, что на 16% превышает показатель января – ноября 2022 года.

Фото: www.rolls-roycecars.ru