Лифтбек «Москвич 6» появился у российских дилеров

Новый лифтбек «Москвич 6», производство которого стартовало в начале сентября, уже представлен в большинстве дилерских центров Москвы и до конца недели появится в автосалонах Санкт-Петербурга. Автомобили постепенно поступают и в другие города нашей страны, а в продажу новинка поступит в конце октября, сообщает пресс-служба АЗ «Москвич».

На начальном этапе лифтбек «Москвич 6» будет предлагаться покупателям с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 136 л.с., работающим в паре с вариатором. С базовым мотором «Москвич 6» будет доступен в двух комплектациях – «Комфорт» и «Бизнес» – стоимостью 2 млн 626 тыс. и 2 млн 826 тыс. рублей соответственно. Версии с более мощным 1,5-литровым мотором (174 л.с.), который работает в сочетании с 6-ступенчатым «роботом», появятся позже. Цена такого автомобиля в комплектации «Бизнес» составит 2 млн 976 тыс. рублей.

Так, в базовой версии «Комфорт» лифтбек комплектуется полностью светодиодной оптикой, подогревом передних сидений, вертикальным экраном мультимедиа размером 10,4 дюйма, камерой заднего вида, датчиками парковки, бесключевым доступом.

Комплектация «Бизнес» имеет еще больше современных опций, например, цифровую приборную панель с цветным экраном на 7 дюймов, климат-контроль, электропривод сиденья водителя, систему камер кругового обзора 360 градусов, люк с электроприводом.

Напомним, производство лифтбека «Москвич 6» стартовало в начале сентября. Модель имеет следующие габариты: 4770 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1492 мм в высоту. Дорожный просвет составляет 140 мм. Автомобиль обладает просторным салоном и вместительным багажником объемом 540 литров.

«Пока новинка интересует больше корпоративных клиентов. «Москвич 6» имеет значительный потенциал для поставок в таксомоторные парки. Сейчас этот автомобиль – наиболее доступный вариант в D-сегменте (для работы в такси – «комфорт+»). Тем самым, у него есть конкурентное преимущество перед прежними лидерами сегмента – Kia K5 или Hyundai Sonata, – рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский. – К списку конкурентов «Москвич 6» в рознице можно отнести многих – это и OMODA S5, и Changan UNI-V, и многие другие игроки. Как известно, сейчас у частных клиентов более популярны кроссоверы, чем седаны или лифтбеки. Но по мере появления «Москвич 6» на дорогах, мы рассчитываем на рост интереса к нему со стороны автолюбителей, приобретающих машину для себя. Группа компаний «Петровский» прогнозирует, что «Москвич 6» займет около 15% продаж в модельном миксе бренда».

Подробнее о преимуществах и недостатках лифтбека «Москвич 6» по сравнению с конкурентами – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: ГК «Петровский»