Каковы перспективы лифтбека «Москвич 6»?

Завод «Москвич» начал серийное производство лифтбека «Москвич 6», который поступит в продажу в конце октября. Каковы преимущества и недостатки новинки по сравнению с конкурентами? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам и экспертам.

Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH:

- В связи с тем, что у «Москвича 6» будет отсутствовать комплектация с механической коробкой передач, которая обычно является самой дешевой, а также даже в базовой версии такие опции, как круиз-контроль, система бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, камера заднего вида и датчики парковки, ESP, ABS, EBD и другие ассистенты водителя, стартовая цена может составить от 2,4 млн рублей. Базовая комплектация новинки может стать наиболее востребованной у покупателей не только из-за наиболее выгодной цены по сравнению с двумя другими версиями, но и в связи с тем, что даже в топовой комплектации «Москвича 6» не предусмотрен обогрев руля и задних сидений, а российские автомобилисты привыкли к тому, что самые дорогие версии имеют весь возможный функционал. Особенно с учетом того, что в китайских аналогах «Москвича 6» эти опции присутствуют.

Основными конкурентами новинки на российском рынке можно назвать LADA Vesta NG, которая компактнее «Москвича 6», а также оснащена менее мощным мотором, что обеспечивает экономичный расход топлива, и BAIC U5 Plus, который имеет версию с механической коробкой передач. Также за целевую аудиторию «Москвича 6» могут побороться Kaiyi E5, который в топовой комплектации дешевле, чем может стоить «Москвич 6» – 2 млн 360 тыс. рублей, и Chery Arizzo 8, но он, скорее, относится к седанам бизнес-класса, который может занять нишу Toyota Camry, Kia K5 и Hyundai Sonata.

С учетом того, что до конца года отечественный автопроизводитель планирует выпустить всего лишь несколько тысяч автомобилей «Москвич 6», то предсказать определенную долю его продаж пока сложно. Однако интерес у российских автомобилистов новинка определенно вызовет.

Игорь Моржаретто, шеф-редактор Радио «Автодор»:

- Единственная на сегодняшний день массовая модель завода – кроссовер «Москвич 3» позиционируется чуть дороже, чем основные конкуренты (Chery Tiggo 4 PRO, Haval Jolion и т.д.). В силу этого можно посмотреть на цены конкурентов. Седан Dongfeng Aelos Shine Max стоит от 3 млн рублей, седан Chery Arrizo 8 подороже – цена начинается с 3,56 млн рублей. Можно предположить, что новую «шестерку» оценят примерно в 3,1 – 3,3 миллиона. А отсутствие варианта с «механикой» на сегодня для этого класса автомобилей уже не проблема; даже для работы в такси больше подходит АКП. А вот то, что нет теплых опций – увы, это серьезная проблема. Конечно, дилеры с удовольствием установят (за дополнительную плату) обогрев передних сидений, а вот обогрев руля, увы, они поставить не смогут…

Два основных конкурента «Москвича 6» – китайские седаны Dongfeng Aelos Shine Max и Chery Arrizo 8. Седан Kaiyi E5 чуть поменьше и стоит дешевле – от 2 млн 115 тыс. рублей. Но все они только что появились на нашем рынке, поэтому говорить, что кто-то у кого-то «отъел» долю рынка – еще рано.

То, что линейка московского автозавода расширяется – это хорошо. Теоретически «Москвич 6» может занять пустующую нишу корпоративных машин, ведь в Москве самый большой в стране таксопарк. Да и столичным чиновникам на замену Camry и Octavia нужен довольно большой седан (или лифтбек). Увы, для этих целей небольшой городской кроссовер не слишком подходит. И, по официальным данным, корпоративные продажи «тройки» не превышают 10% от всего объема. А вот «шестерка» – то, что надо! Поэтому, думаю, две трети всех продаж обеспечат корпоративные покупатели. И объемы продаж модели могут быть существенными. Несмотря на высокую цену.

Денис Цепелев, директор по развитию ГК «Аларм-Моторс»:

- Предполагаю, что рекомендованная розничная цена «Москвича 6», которую опубликует производитель, будет составлять около 2,5 млн рублей без учета программ поддержки. Сейчас в этом сегменте практически нет альтернативы. Близкими по размерам являются FAW Bestune B70 и Chery Arrizo 8. Если Arrizo 8 будет дороже «Москвича 6», то Bestune B70 окажется сопоставимым по стоимости.

На мой взгляд, наиболее востребованными будут версии с двигателем 1.5 GDI мощностью 174 л.с. в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой в максимальной и средней комплектациях, что близко к бизнес-классу. Отсутствие «механики» никак не скажется на спросе в городах-миллионниках, так как традиционно здесь преобладает автоматическая коробка передач. Большинство теплых опций, кроме подогрева лобового стекла, можно будет установить в виде дополнительного оснащения на станции дилерского центра. Не думаю, что это как-то повлияет на спрос.

Уверен, что новинка займет достойное место на рынке при условии взвешенного соотношения цены и качества, а также за счет современных опций и качественных материалов отделки. Потенциальный объем продаж будет зависеть от цены, маркетингового продвижения и рекламы от производителя, участия в государственных программах финансирования. Думаю, что внутри бренда эта модель займет около 15% продаж.

Целевая аудитория данного автомобиля – это семейные люди 30 – 40 лет, с детьми. Кроме того, «Москвич 6» займет большую долю корпоративных продаж, потому что есть несколько сегментов спроса. Модель будет интересна таксопаркам, особенно если ведущие игроки этого сегмента определят автомобиль в классе выше, чем эконом. Что касается коммерческих структур, то мы пока ждем информацию от представительства марки, чтобы понять позиционирование и ключевые преимущества для корпоративных клиентов при покупке, эксплуатации и дальнейшей перепродаже данной модели.

Владимир Тузов, директор «РОЛЬФ Химки» и «РОЛЬФ Центр»:

- На мой взгляд, наиболее востребованной у покупателей будет базовая комплектация «Москвич 6», поскольку на рынке большая конкуренция среди китайских «одноклассников» и очень важным фактором для клиентов является цена. Отсутствие у модели механической коробки передач скажется на спросе минимально, так как на МТ приходится 10% от общих запросов по коробке передач, и высоким спросом пользуется автоматическая трансмиссия.

Основными конкурентами лифтбека «Москвич 6» на российском рынке станут ОМОDА S5, Changan Lamore, Chery Arrizo 8. Также новинка сможет отнять покупателей у седанов Kaiyi E5 и BAIC U5 Plus.