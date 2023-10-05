Продажи новых грузовых автомобилей в сентябре 2023 года увеличились почти на 90%

За весь сентябрь в нашей стране было реализовано 13 703 новых грузовых автомобиля. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги сентября 2023 года». Отметим, что эта информация базируется на данных АО «ППК»*, но с использованием собственной сегментации агентства.

Как отмечают эксперты, показатель сентября оказывается на 89,1% выше, чем за тот же месяц прошлого года, но при этом на 15,6% меньше, чем в августе. Получается, что именно в последний месяц лета рынок новых грузовиков в России продемонстрировал максимальный результат в 2023 году.

Первенство в этом сегменте рынка еще сохраняет отечественный бренд KAMAZ, которому принадлежит более 18% от общего объема. В сентябре продажи новых «камазов» составили 2 550 экземпляров, что на 5,1% меньше, чем год назад. Также в ТОП-5 самых популярных марок на рынке грузовиков попали китайские Shacman (2 187 шт.; рост в 2 раза), SITRAK (2 175 шт.; в 4,8 раза), FAW (1 814 шт.; в 2,8 раза) и Foton (805 шт.).

По итогам 9 месяцев 2023 года объем реализации новых грузовых машин в нашей стране составил 105 813 единиц. Это на 80,6% больше, чем в январе – сентябре прошлого года. Более подробная информация об этом содержится здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ