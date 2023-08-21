BMW и Audi ограничили работу своих онлайн-сервисов в России

Автопроизводители BMW и Audi ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Владельцам машин этих марок теперь недоступна история техобслуживания, обновления элементов, пишет газета «Известия». Участники рынка пытаются найти выход, начав работать над собственным ПО или «получая информацию по альтернативным каналам».

Напомним, ранее другой немецкий автоконцерн – Mercedes-Benz – полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. Доступ, в частности, прекращен к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем.

Как сообщал ранее вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров, дилерский холдинг «Автодом» может начать производство легковых автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье совместно с новыми индустриальными партнерами в 2024 году.

Полный список дилеров BMW, Audi и других марок по городам РФ доступен на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОСТАТ