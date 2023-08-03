Ford Focus сохраняет лидерство на вторичном рынке Санкт-Петербурга | АВТОСТАТ

Ford Focus сохраняет лидерство на вторичном рынке Санкт-Петербурга

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Ford Focus сохраняет лидерство на вторичном рынке Санкт-Петербурга

Покупка автомобиля с пробегом: мнение российских автовладельцев.
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Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2023 года жители Санкт-Петербурга приобрели 105,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 19% больше, чем в 1 полугодии прошлого года. Также экспертами агентства был составлен рейтинг наиболее популярных таких моделей среди петербуржцев.

Лидерство на вторичном авторынке Северной столицы сохраняет Ford Focus, который с января по июнь был куплен в количестве 2803 единиц. Второе место тут занимает Volkswagen Polo с показателем 2536 б/у экземпляров. Далее следуют «корейцы» – Hyundai Solaris и Kia Rio (2391 и 2188 шт. соответственно), а замыкает пятерку лидеров Skoda Octavia (1937 шт.), которая первенствует на «вторичке» в Москве.

Помимо перечисленных моделей, в ТОП-10 самых популярных подержанных легковых машин в Санкт-Петербурге за прошедшие полгода вошли: BMW 5-Series (1552 шт.), Volkswagen Passat (1549 шт.), Opel Astra (1466 шт.), BMW 3-Series (1441 шт.) и Volkswagen Tiguan (1297 шт.).

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля с пробегом на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Avito

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Источник: АВТОСТАТ

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