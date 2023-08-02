Skoda Octavia в 1 полугодии стала самым популярным автомобилем с пробегом в Москве

По данным агентства «АВТОСТАТ», в январе – июне 2023 года жители российской столицы отдали наибольшие предпочтения на вторичном рынке модели Skoda Octavia. Так, за 6 месяцев она была куплена в Москве в количестве 3911 подержанных экземпляров.

На второе место в модельном рейтинге столичной «вторички» опустился прежний лидер – Ford Focus. За этот период он разошелся в главном городе страны тиражом в 3883 единицы. В свою очередь, на третье место тут поднялась Toyota Camry с результатом 3112 б/у автомобилей.

Кроме них, в ТОП-10 наиболее популярных легковых машин с пробегом в Москве по итогам 1 полугодия нынешнего года попали: BMW 5-Series (3039 шт.), Kia Rio (3028 шт.), Hyundai Solaris (2930 шт.), BMW X5 (2694 шт.), Volkswagen Polo (2484 шт.), BMW 3-Series (2425 шт.) и Opel Astra (2351 шт.).

Всего же за эти полгода москвичи приобрели 182 тысячи подержанных автомобилей – на 22% больше, чем за 6 месяцев 2022-го.

Быстро узнать актуальную рыночную стоимость б/у машин можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Avito