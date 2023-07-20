В 1 полугодии рынок электромобилей с пробегом вырос на 12%

По данным агентства «АВТОСТАТ», в январе – июне 2023 года россияне приобрели 5 тысяч подержанных электромобилей. Это на 12% больше, чем за 6 месяцев 2022 года.

Свыше половины (55%) купленных за этот период б/у электромобилей пришлось на марку Nissan (2745 шт.). Пятая часть этого рынка приходится на Tesla (1018 шт.), а замыкает ТОП-3 Hyundai (319 шт.). Таким образом, можно констатировать, что тройка брендов-лидеров остается без изменений.

Среди моделей самыми популярными электромобилями на вторичном рынке в 1 полугодии были Nissan Leaf (2720 шт.), Tesla Model 3 (487 шт.) и Hyundai Kona (312 шт.). Суммарно на них приходится 70% рынка подержанных электромобилей. Порог в 100 экземпляров также сумели перешагнуть Tesla Model S, Tesla Model Y, Tesla Model X, Porsche Taycan и BMW i3.

Если рассматривать покупки подержанных электрокаров по месяцам, то в июне их объем составил 1033 единицы. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что рынок электрокаров с пробегом уже второй месяц подряд преодолевает тысячную отметку. И хотя рекорд марта 2022 года (1079 шт.) пока не побит, но тренд к дальнейшему росту рынка в данном сегменте вполне очевиден.

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Фото: Drom.ru