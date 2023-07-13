За полгода в России продано более 2,5 тыс. кроссоверов Geely Monjaro

По итогам 1 полугодия 2023 года в нашей стране было реализовано 2547 кроссоверов Geely Monjaro, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Напомним, что флагманская новинка китайского бренда предлагается покупателям в полноприводном исполнении с 2-литровым бензиновым двигателем (238 л.с.) и 8-ступенчатым «автоматом».

Свыше 70% проданных кроссоверов Geely Monjaro приходится на три федеральных округа – Центральный (1102 шт.), Приволжский (436 шт.) и Северо-Западный (300 шт.). При этом каждый четвертый автомобиль был реализован в Москве (640 шт.). В Санкт-Петербурге было продано 216 таких машин, в Подмосковье – 201. Кроме них, в пятерку регионов-лидеров попали Краснодарский край и Татарстан (113 и 72 шт. соответственно).

Более подробная информация об автомобиле Geely Monjaro содержится в нашем специальном материале, с которым можно ознакомиться в разделе «Шоу-рум».

Также эксперты сайта «Цена Авто» выяснили, что в июле кроссовер Geely Monjaro немного подорожал. Об этом читайте здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Geely