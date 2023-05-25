Игорь Моржаретто: Geely Monjaro - очередь на вершину

В Китае этот кроссовер дебютировал еще два года назад под именем Geely Xingyue L KX11. Попробуйте выговорить! Получилось? Поэтому в России машину благоразумно сертифицировали как Geely Monjaro. Имя «Джили-Монжаро» явно перекликается с названием самой высокой вершины Африки – горой Килиманджаро. Африканская тема, видимо, будет присутствовать во всех названиях моделей компании. Кто не знает, Тугелла – это и машина, и один из самых крупных на планете водопадов; он находится в ЮАР.



ПЕРЕВОДЧИК СО ШВЕДСКОГО Сразу раскрою интригу. Вернее, какая тут интрига? И так все знают, что китайская компания «Джили» еще в 2010 году купила шведского производителя «Вольво». И кроссовер «Монжаро» базируется на «вольвовской» платформе CMA (на ней же построены, к примеру, ХС40 и «Тугелла»). В общем, все рекомендации на этом можно было бы закончить. Но про новинку можно сказать еще много хорошего. Возможно, это лучшая китайская «тележка» из числа представленных на нашем рынке. А дизайн… Очень спокойный, современный, без малейшего налета «азиатчины». Достойный, чтобы спереди на этом кузове красовался логотип любой уважаемой европейской премиум-марки, тем более, что решетка радиатора – точь-в-точь «вольвовская». И все же автомобиль самобытный. И это хорошо.

Любые попытки найти какие-то огрехи в салоне бесполезны: тут полный порядок и с качеством материалов, и с эргономикой. А оснащение, как положено уже по нынешним китайским стандартам – по высшему классу. Чего стоят три (!) экрана медиасистемы! Тут китайцы задают новый тренд в классе «премиум».

Причем третий 12-дюймовый ЖК-дисплей на передней панели – он не лишний, а предназначен персонально для переднего пассажира. Чтобы ему не скучно было в дальней дороге. Он может с его помощью настроить под себя климат-контроль или посмотреть фильм (с флешки или привязав к системе смартфон).



А можно перетащить сюда навигационную карту и поработать штурманом. Причем реализовано это все очень элегантно и современно. Единственная претензия у меня ко всей этой красоте – она не знает приложение Apple CarPlay, и, чтобы подружить систему с моим телефоном, надо скачать дополнительную программу. А так остается только добавить, что кроссовер напичкан всеми возможными современными системами активной безопасности и комфорта; он может сам парковаться, заблокирует дверь (и не даст ее открыть!), если мимо будет ехать велосипедист.

Очень моей спине понравились комфортные кресла – и водителя, и переднего пассажира. Естественно, оба – с электрическими регулировками и памятью. Водительское так вообще роскошное, позволяет удобно разместиться за рулем машины человеку любой комплекции. Не забыли и про теплые опции; греется все – и передние сиденья, и задние (включая спинки), форсунки омывателя, руль… Предусмотрена и система вентиляции передних кресел.

Сзади места – очень много; пассажир может сидеть, закинув ногу за ногу, даже если впереди рослый водитель. Есть даже отдельный блок управления климат-контролем для задних пассажиров! Теоретически при длине автомобиля в 4,8 м его можно было бы оснастить и третьим рядом сидений. Но, видимо, маркетологи китайской компании прикинули спрос на такую комплектацию и решили не заморачиваться. Зато багажник получился очень приличный, 562 литра. А если сложить задний ряд сидений…

В общем, салон очень хорош. Классный дизайн, богатые материалы… Он напоминает интерьеры бывших европейских конкурентов - с их спокойной роскошью.

ПО РУССКИМ ДОРОГАМ Под капотом – безальтернативная двухлитровая «турбочетверка» мощностью 238 л.с. (такая же, как на Volvo XC40 и XC60), 8-ступенчатый автомат Aisin, а полный привод подключается с помощью муфты BorgWarner.

Опять же – какие тут еще нужны рекомендации? Поначалу только показался не слишком удобным алгоритм работы селектора коробки передач: чтобы перейти из положения D в R (или обратно), надо качнуть джойстик дважды. Но – довольно быстро привык. В остальном – никаких вопросов.

Разгоняется большой кроссовер весом под две тонны очень резво; думаю, что заявленные 7,7 секунды до сотни близки к истине. Даже если не выбирать спортивный режим (с помощью шайбы рядом с джойстиком коробки можно установить один из шести вариантов, меняя при этом настройки рулевого управления, двигателя, коробки передач и полного привода). По управляемости «Монжаро» тоже напоминает «Вольво»; на любой дороге ведет себя надежно, стабильно, и очень точно реагирует на любые действия рулем.

Словом, баланс выдержан превосходно. И система стабилизации вмешивается (если надо) деликатно и точно. Словом, этот мощный и тяговитый двигатель вполне подходит этому кроссоверу. Раскачки (даже на не очень хорошей дороге) нет, и для дальних поездок машина очень годится. Она даже позволяет свернуть на разбитую проселочную дорогу. И что же? Подвеска легко отрабатывает и мелочь, и ямки покрупнее, и перед разными «лежачими полицейскими» не пасует. Вообще ее работа (подвески!) на загородных дорожках меня приятно удивила. Даже с появлением разных выбоин, колдобин и асфальтовых волн комфорт не ухудшился. Никакой раскачки, никаких жестких ударов или пробоев! А что на бездорожье? Что же, похоже китайцы (при помощи шведов) сделали кроссовер, на котором не страшно съехать с шоссе. В помощь водителю — и отключение системы стабилизации, и внедорожный режим работы муфты (то есть фактически она принудительно заблокирована). Конечно, не стоит забывать про 20-дюймовые дорожные шины, и не соваться в грязь – не зная броду. Но, в любом случае, для кроссовера потенциал очень неплохой: клиренс 210 мм и относительно короткие свесы кузова; угол въезда - 21 градус.

Но главная стихия Monjaro – конечно же, скоростная трасса. Именно тут в полной мере ощущается родство с породистыми шведскими машинами. И плывет корабль, не замечая проплешин на весеннем асфальте… Никакой тебе тряски, только время от времени слышны легкие шлепки шин. Кстати, еще одно из достоинств кроссовера – тишина в салоне. Не доносится никаких лишних звуков и из моторного отсека, ни назойливого шелеста, ни перестука камешков по аркам. А двойные боковые стекла гасят все аэродинамические шумы на высоких скоростях. И можно наслаждаться звуками музыки – система «Боуз» гарантирует самое высокое качество воспроизведения.

И еще очень понравилось, как работает умный круиз-контроль G-Pilot. По сути, это активный помощник при движении на трассе: система четко поддерживает установленную скорость, дистанцию до впереди идущего автомобиля, подруливает даже на крутых поворотах, удерживая машину в полосе… И сама, если надо, плавно остановит машину – например, на светофоре. Но воспринимать опцию как полноценный автопилот не стоит: об этом система сама заявляет, и просит водителя не отпускать руль.

КОНКУРЕНТЫ И ЦЕНЫ Пока на нашем рынке дилеры предлагают выбрать одну из трех комплектаций: Luxury за 4,5 млн рублей, Flagship за 4,7 млн и топовую Exclusive стоимостью 4,8 млн. Причем даже базовая, как и положено в китайских компаниях, оснащена более чем богато. Вся оптика - светодиодная, салон отделан кожей и замшей двух цветов; есть полный набор обогревов (и вентиляция сиденья водителя), автоматика управления дальним светом, адаптивный круиз-контроль и целый ряд систем активной безопасности; беспроводная зарядка смартфона, электропривод пятой двери, панорамная крыша с люком и т.д.

Самая интересная, наверное, это комплектация Flagship. За 200 тысяч доплаты вам добавят акустическую систему Bose с десятью колонками и шумоподавлением, 20-дюймовые колесные диски, улучшенную шумоизоляцию, вентиляцию для сиденья переднего пассажира, проекционный дисплей. А также активный круиз-контроль G-Pilot (3 радара, 5 камер и 12 ультразвуковых датчиков!). Наконец, топ-версия Exclusive включает комбинированную обивку салона (кожа и замша) и расширенный «эксклюзивный» набор декоративных элементов, а также окраска кузова в цвет «изумрудный металлик». Это, конечно, очень красиво выглядит, но обойтись без этого – можно. Я голосую за Flagship!

А конкуренты кто? Конечно, по размеру с новинкой точно совпадают два популярных корейских кроссовера – «Хёндэ-Санта Фе» и «Киа-Соренто» Только где они? Значит, стоит посмотреть на конкурентов из КНР. Сразу вспоминаешь про кросс-купе той же марки – «Тугеллу», с такими же двигателем и трансмиссией. Она чуть компактнее и чуть дешевле (4,1 - 4,3 млн руб.), но модель позиционируется иначе, под другого клиента. Для чистого горожанина, что ли… В линейке «Чери» есть близкий по габаритам «Тигго 8». У него тоже полный привод, но мощность мотора меньше (197 сил), и далеко не такой изысканный дизайн. Зато есть трехрядный салон, вмещающий семерых. Выложить за «восьмерку» придется 3,9 - 4,2 млн рублей. «Эксид VX» больше почти на 20 см и дороже (4,9 - 5,2 млн). Так что, похоже, у «Монжаро» образовалась своя собственная ниша на рынке, и сравнить его сегодня практически не с кем. Этот кроссовер однозначно метит в премиальный класс, и, честно говоря, обоснованно. «За» - современный дизайн, богатая комплектация и отличные ходовые характеристики.

Мне машина понравилась, и, честно говоря, расставался после теста с сожалением. Покупатели по достоинству оценят и дизайн, и отлично настроенное шасси, и надежный мотор. Я уж не говорю про богатый интерьер... Похоже – уже оценили: ждать заказанную машину придется несколько месяцев.