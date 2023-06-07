Продажи новых LCV в мае показали более чем двукратный рост

За весь май нынешнего года в России было реализовано 6 798 новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 121% больше, чем в мае 2022-го. Такие данные были озвучены в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги мая 2023 года».

Отдельно стоит отметить, что эта информация базируется на данных АО «ППК»*, но с использованием сегментации агентства «АВТОСТАТ». К примеру, некоторые модели пикапов мы относим к легковым автомобилям, а не LCV.

Лидером же в сегменте LCV остается отечественный GAZ, которому принадлежит 60% от общего объема продаж. Так, в мае было реализовано 4 086 легких коммерческих машин этой марки (+180%). Следующие три позиции рейтинга тоже занимают российские бренды – УАЗ (1 358 шт.; +131%), LADA (365 шт.; +15%) и новичок рынка Sollers (260 шт.). Замыкает ТОП-5 корейский Hyundai (168 шт.; +89%).

Самой продаваемой моделью на рынке новых LCV по-прежнему является GAZ GAZELLE Next, которая в мае была реализована в количестве 2 452 единиц. Далее, с большим отставанием от лидера, следуют GAZ 3302 (575 шт.), УАЗ 3909 (541 шт.), GAZ 2752 (494 шт.) и УАЗ «Профи» (355 шт.). Продажи остальных моделей составили менее 300 экземпляров.

О других итогах российского авторынка в последний месяц весны вы можете узнать из видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги мая 2023 года», которая доступна здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ