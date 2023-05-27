Стало известно, сколько автомобилей Kaiyi продано в России

За 4 месяца 2023 года в нашей стране было реализовано 175 новых автомобилей Kaiyi, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. При этом в продажах пока присутствует только одна модель – седан E5.

Свыше 40% от этого количества пришлось на Москву, где было продано 72 машины китайской марки. 30% в объеме реализации заняла Московская область (53 шт.), 10% – Санкт-Петербург (18 шт.).

11 автомобилей Kaiyi было продано в Татарстане, 3 – в Белгородской области. В четырех субъектах РФ продажи таких машин составили по два экземпляра, а еще в десяти – по одному.

Более подробная информация об автомобиле Kaiyi E5 содержится в нашем специальном материале, с которым можно ознакомиться в разделе «Шоу-рум».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Kaiyi