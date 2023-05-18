Игорь Моржаретто: Kaiyi E5 - еду в парк!

На калининградском заводе «Автотор» стартовала сборка седана Kaiyi E5, возможно, будущего бестселлера нашего рынка. В первую очередь – среди корпоративных клиентов, ведь здесь, по сути, сейчас иных предложений нет. КАК ЭТО ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ Сначала надо сделать небольшое отступление в недавнее прошлое. Несколько лет назад компания «Чери» зарегистрировала в Китае новый суббренд – Kaiyi (произносится как «Каи» или «Кайи»), под которым намеревалась выпускать некие бюджетные модели. Специально для новой марки даже построили завод; он заработал в 2019 году. 49% акций принадлежит материнской компании «Чери» (она отвечает за разработку и производство автомобилей), а остальные – правительству региона Сычуань, где расположено предприятие. С новой компанией руководство калининградского «Автотора» (у которого давние связи с «Чери») и заключило напрямую контракт на сборку автомобилей в России.

Так что теперь в Калининграде на той же сборочной линии, где еще год назад собирали седаны «Киа-Церато» и «Хендэ-Элантра», выпускают «Каи Е5». Для этого линию серьезно модернизировали, что обошлось в 100 млн рублей. А еще провели большую работу по адаптации автомобиля к российским условиям: усилили подвеску, дефорсировали двигатель под наши налоговые требования и оснастили сиденья подогревом. Между прочим, по сути автомобиль этот - достаточно глубоко переработанный седан Chery Arrizo 5 (на некоторых рынках – Arrizo 7), который был представлен в 2014 году и выпускался до 2019-го.

Техническая начинка автомобиля - 1,5-литровый турбомотор семейства ACTECO с чугунным блоком цилиндров и цепным приводом механизма ГРМ, разработанный совместно с австрийской компанией AVL, и вариатор - осталась практически без изменений. Но на смену полузависимой задней подвеске с торсионной балкой пришла независимая многорычажная; радикально изменились и внешний вид, и интерьер. И теперь позиционирование модели руководство марки решило изменить: «Каи» уже не «бюджетный» автомобиль, а «молодежный». Но для той части молодежи, что уже начала зарабатывать.

РЕЦЕПТ КИТАЙСКОГО ПОВАРА Как сделать автомобиль, который, с одной стороны, понравится молодежной аудитории, а с другой – не выпадет за рамки небольшого бюджета? Надо взять хорошо зарекомендовавшую себя модель, придать ей современные черты, оставить только самые нужные электронные помощники… Но, конечно же, мультимедийная система должна быть самой современной. В результате получается Kaiyi Е5 – по большому счету просто машина класса С. Вроде бы в дизайне нет ничего выдающегося, но выглядит седан интересно и по-спортивному энергично. А что? Спереди – хищно прищуренные фары головного света; сзади – полностью светодиодные фонари. Спортивный образ дополняют и две хромированные выхлопные трубы (правда, одна из них – просто декоративный элемент). И красные тормозные суппорта (по сути тоже декорация). Но выглядит все это вместе эффектно!

В салоне тоже почти как в спорткаре – везде разбросаны многочисленные красные акценты на черных деталях; красные вставки в виде стрелок на подушках и спинках сидений. Передние кресла-«ковши» с интегрированными подголовниками, руль со срезанным нижним сегментом и красной прострочкой. И центральная консоль, развернутая в сторону водителя, тоже недвусмысленно намекает на спортивный характер. Пусть не авто в целом, но хотя бы салона...

Аналоговые приборы читаются хорошо, с кнопками на руле разобрался быстро, за исключением одной – Mode. Вроде бы она должна отвечать за переключение режимов работы трансмиссии, но, сколько не нажимал – на приборной панели продолжала гореть надпись Eco. Но потом обнаружил блок кнопок слева от рулевой колонки, где спрятали не только управление настройкой боковых зеркал, но и отключение системы стабилизации. И ту самую кнопку переключения работы трансмиссии из режима Eco в Sport и обратно! Мультимедийная система с довольно большим экраном – на высоте; можно подключить смартфон по bluetooth, вывести на экран карту или музыку послушать. Качество звука – неплохое. Что приятно – есть даже бесконтактная зарядка для смартфона.

А вот и момент упрощения. Увы, даже в старшей комплектации Luxury не предусмотрен климат-контроль, только кондиционер. Но вполне себе эффективный. На экране или на «физической» панели с обычными кнопками нужно установить некий уровень (от 1 до 7) температуры и вентиляции. Впрочем, подобрать нужный, комфортный режим не составляет проблем.

Электрорегулировки есть только у водительского сиденья. Оно, между прочим, мне понравилось. Хотя кому-то, может, и не хватает поясничного подпора, я легко нашел удобное положение спинки. Переднее пассажирское сиденье – с механическими регулировками, но тоже, вроде, вполне удачное по форме. И удобное!

Во втором ряду пространства — много, как и положено в современном седане С-класса: места для двоих (или даже троих) достаточно. Из «средств комфорта» есть подлокотник с двумя подстаканниками, один USB-вход и одна розетка. Кстати, если покопаться в настройках мультмедийной системы, то там значится подогрев (трехступенчатый!) задних сидений. Но пока эта функция в России не работает. А двухступенчатый подогрев передних сидений есть, и включается он обычными кнопками. В будущем, надеюсь, появится обогрев задних сидений и руля. И вот еще что: все четыре стеклоподъемника – автоматические!

Багажник позволит увезти немало добра (конкретных данных по его объему нет, но я бы оценил в 450 - 500 литров), а если нужно перевезти что-то достаточно габаритное, можно сложить спинки сидений второго ряда (полностью или в отношении 40:60). Но претензии к багажнику у меня есть. Во-первых, узкий проем. И во-вторых, на внутренней стороне крышки багажника нет ручки – закрывать его неудобно. Но вторую проблему на «Автоторе» обещали оперативно решить.

ШУМЕЛ АСФАЛЬТ 1,5-литорвый двигатель давно знаком автомобилистам, он работает на многих моделях «Чери». В Китае агрегат развивает 156 л.с., а у нас для того, чтобы попасть в комфортные налоговые рамки, придушен до 147 «лошадей». И, кажется, пора рассказать о самом главном - как автомобиль едет. А едет он очень неплохо! Запаса мощности под капотом хватает во всех ситуациях, тем более, что вариатор настроен хорошо. Машина отлично слушается педали газа, очень неплохо, практически без задержек разгоняется, а вариатор бодро перебирает виртуальные передачи. И в городском потоке, и на скоростном шоссе это позволяет уверенно перестраиваться. В общем, на обгон можно идти смело. Разгонял автомобиль примерно до 140 км/ч (больше правила не позволяют, даже на скоростной дороге) – нареканий нет. А запас под педалью газа – есть.

Сам по себе разгон не назовешь ураганным, в кресло водителя не вжимает. Производитель не дает данные по разгону (как и многие другие), но, по моим ощущениям, где-то в районе 10 секунд до сотни. Главное – плавно надавить на педаль, а не «топтать» ее, и разгон получается достаточно быстрым. Тормоза сугубо «гражданские» (хотя суппорты и выкрашены в красный!), но со своими задачами они хорошо справляются. Нет нареканий и к работаете круиз-контроля (он тут обыкновенный). Подвеска неплохо справляется с неровностями и разбитыми дорогами, но, все-таки, перед выездом на проселок не стоит забывать про относительно длинные свесы и небольшой дорожный просвет. И, в принципе, можно было бы сказать, что на ходу автомобиль оставляет хорошее впечатление, если бы не одно «но».

Он… очень шумный. И это главная моя претензия в целом к удачному автомобилю. На небольшой скорости в городе на это не обращаешь внимания, а вот на трассе… Приходится включать музыку погромче. Видимо, проблема не только в китайских шинах от неизвестного нам (пока) производителя, но и в общих недостатках шумоизоляции. И это главная проблема. Надеюсь, которую совместными усилиями китайского производителя и российского «Автотора» удастся быстро решить. Мой пробег за неделю составил 1,5 тысячи километров по самым разным дорогам – от городских улиц Москвы до разбитых проселочных в районе Воронежа; почти тысячу проехал по скоростной трассе М-4 «Дон». В итоге (что очень приятно!) средний расход топлива составил 7,5 л на 100 км, а на магистрали опускался до 6,7 л. Отличный результат, особенно, если вспомнить, что заправлял я машину (как разрешает производитель!) бюджетным бензином АИ-92. Но только на проверенных сетевых заправках!

Я ЕДУ В ПАРК! Пока в салонах дилеров в наличии есть только одна, довольно богатая комплектация – Luxury CVT за 1 959 000 руб. Обещают, что скоро появится и версия попроще - Standart 5MT. Цена, видимо, будет тысяч на 200 меньше. Но все равно кажется: дороговато, нам бы подешевле… Увы, дешевле уже не будет – так уж выглядит сегодня наш авторынок. Но такие машины нам нужны! Потому что в Е5 есть все, что нужно, и практически ничего лишнего. Уже в стандартной комплектации - бесключевой доступ, датчик света, ABS и система стабилизации, две подушки безопасности и много еще чего. А в версии Luxury – светодиодные фары, беспроводная зарядка телефона, система кругового обзора, люк с электроприводом (вот от него я бы с удовольствием отказался) и т.д.

Между прочим, по длине Е5 попадает в одноклассники к «Шкода-Октавия», «Киа-Церато» и «Хендэ-Элантра». Машин, очень популярных в такси и корпоративных парках. Только их в продаже уже нет, и чем заменить? Вот тут вовремя и «нарисовался» китайский седан из Калининграда… На «Автоторе» планируют в этом году собрать (и продать) 20 - 30 тысяч таких. А что? Думаю, пойдут (вернее, поедут), несмотря на непривычное название. Судьба Kaiyi E5 в России, надеюсь, сложится удачно. И в первую очередь новый седан оценят в такси и корпоративных парках. Машина эта, похоже, надежная, с проверенными агрегатами, просторным вторым рядом и вместительным багажником. А других подобных седанов у нас на рынке пока нет.