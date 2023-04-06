Продажи новых грузовиков в марте 2023 года увеличились в 1,5 раза

Если в сегментах легковых автомобилей и LCV падение рынка продолжается, то у грузовиков наблюдается рост, причем уже пятый месяц подряд. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», основываясь на данных АО «ППК»*. Так, по итогам марта 2023 года в России было реализовано 11 292 новых грузовых автомобиля, что на 51,3% больше, чем год назад.

Лидерство по продажам грузовиков сохраняет отечественный бренд KAMAZ. В начале весны его результат составил 2,9 тыс. единиц – на 12,8% меньше, чем в марте 2022-го. Это соответствует более четверти (25,8%) от общего объема.

На второй позиции находится китайский SITRAK, который год назад в нашей стране еще не был представлен официально. А сейчас с результатом в 1,6 тыс. экземпляров он занял чуть более 14% рынка. Третье, четвертое и пятое места – тоже у представителей китайского автопрома: Shacman/Shaanxi (1,5 тыс. шт.; рост в 5,4 раза), FAW (1 тыс. шт.; рост в 10,4 раза) и Howo (0,8 тыс. шт.; рост в 5,6 раза).

Среди моделей первенство по итогам марта снова принадлежит китайскому грузовику SITRAK C7H, который был реализован в количестве 1,6 тыс. единиц. Ближайшие «преследователи» имеют как минимум двукратное отставание – об этом (и не только) можно узнать в специально подготовленном пресс-релизе.

Более детально итоги марта 2023 года подведем в рамках очередного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится 7 апреля, в 10-00 по московскому времени. Подробную информацию об этом можно получить здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ