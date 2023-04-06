Продажи новых грузовых автомобилей в марте 2023 года: ТОП-10 марок и моделей

6 апреля 2023 года

В марте 2023 года в России было продано 11 292 новых грузовых автомобиля, что на 51,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидером рынка грузовиков остается отечественная марка KAMAZ, доля которой в марте снизилась до 25,8% (год назад она составляла 44,7%). В прошлом месяце в РФ было реализовано 2 908 новых «камазов». Далее следуют сразу четыре китайских бренда – SITRAK (1 591 шт.), Shacman (1 470 шт.), FAW (998 шт.) и Howo (768 шт.), доли которых за год существенно выросли. Так, Shacman нарастил свое присутствие на рынке новых грузовых автомобилей в нашей стране с 3,7% (в марте 2022 года) до 13% (в марте 2023-го), FAW – с 1,3% до 8,8%, Howo – с 1,8% до 6,8%. При этом SITRAK год назад вообще не был представлен на нашем рынке, а сейчас находится на втором месте рейтинга с долей в 14,1%. Еще один новичок ТОП-10 – Foton – в марте 2023 года оказался на восьмой позиции.

Результаты 10 марок-лидеров российского рынка за первый весенний месяц представлены в таблице 1. Отметим, что «в минусе» находится менее половины участников этого рейтинга (3 из 10), а среди тех, кто «в плюсе», некоторые бренды демонстрируют многократный рост. Так, объемы продаж китайских грузовиков Shacman увеличились в 5,4 раза, Howo – в 5,6 раза, а FAW – в 10,4 раза. Самое же сильное падение зафиксировано у отечественной марки Ural (-33,8%).

Если рассматривать итоги 1 квартала 2023 года, то за этот период объем реализации новых грузовых автомобилей в России составил 26 748 единиц – на 20,9% больше, чем в январе – марте прошлого года. И здесь только три отечественных бренда имеют отрицательную динамику, а самое сильное падение показывает Ural (-50,9%).

Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых грузовиков в марте 2023 года (шт.)