Импорт электромобилей с пробегом в Россию снизился на 30%

Если в 2022 году импорт новых электромобилей в Россию вырос, то подержанных – упал, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Так, в минувшем году на территорию РФ было ввезено 4329 электрокаров с пробегом – на 30% меньше, чем в 2021-м.

64% всего импорта б/у электромобилей пришлось на продукцию Nissan, что составляет 2765 единиц. Еще 22% в общем объеме ввоза относится к бренду Tesla (944 шт.). При этом импорт японской марки снизился на 44%, а американской – вырос в 2,1 раза. Доля каждого из оставшихся брендов оказывается ниже 2%, а количественно это составляет менее 100 штук.

Среди моделей тоже лидирует Nissan, а именно Leaf – с результатом 2761 ввезенный б/у экземпляр. Далее в рейтинге располагаются сразу три «теслы» – Model 3 (523 шт.), Model S (281 шт.) и Model X (139 шт.). Замыкает ТОП-5 Mitsubishi i-MiEV, объем импорта которого в прошлом году составил 81 единицу.

Всего в 2022 году в нашу страну было ввезено подержанных электрокаров более чем 30 различных брендов. Более подробная информация о них, а также о моделях (в разбивке по годам выпуска, странам происхождения и отправления) содержится здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Avito