Импорт новых электромобилей в РФ вырос на 24%

По итогам 2022 года в нашу страну было ввезено 3479 новых электрокаров. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это на 24% больше, чем в 2021 году.

Более половины (53%) всего импорта новых электромобилей пришлось на продукцию Tesla и Volkswagen (1127 и 719 шт. соответственно). Таким образом, если к американской марке относится каждый третий ввезенный электрокар, то к немецкой – каждый пятый.

Кстати, именно импорт «электричек» Volkswagen вырос сильнее всего в 2022 году – более чем в 15 раз. Для сравнения: Tesla прибавила только 10%. Кроме этого, эксперты отмечают многократный рост объемом ввоза новых электромобилей из Китая. А вот у тех производителей, которые раньше официально импортировали электрокары в нашу страну (Audi, Jaguar, Porsche), наблюдается обратная картина.

Что касается модельной структуры импорта новых электромобилей, то первые четыре позиции здесь занимает продукция Tesla и Volkswagen. Так, лидирует Tesla Model Y (516 шт.), за которой расположились Volkswagen ID.4 (484 шт.), Tesla Model 3 (468 шт.) и Volkswagen ID.6 (201 шт.). Замыкает ТОП-5 Porsche Taycan с результатом в 163 ввезенных экземпляра.

В целом же за весь прошлый год в Россию было ввезено новых электрокаров примерно 60 различных брендов. Более подробная информация о них, а также о моделях (в разбивке по годам выпуска, странам происхождения и отправления) содержится тут.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ