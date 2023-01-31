Какие модели Changan будут показаны на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023»? | АВТОСТАТ

Какие модели Changan будут показаны на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023»?

0

Какие модели Changan будут показаны на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023»?

В рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве, будут показаны две модели китайского бренда Changan.

Так, здесь вы увидите лифтбек Changan UNI-V, который дебютировал на китайском рынке в начале 2022 года. Внешний вид модели отличают безрамочная радиаторная решетка, узкая оптика и утопленные ручки дверей. Среди особенностей интерьера – многослойная передняя панель, придвинутая почти вплотную к лобовому стеклу виртуальная приборная панель, состоящая из трех экранов, а также отдельный тачскрин мультимедиа и «двухэтажный» центральный тоннель.

Какие модели Changan будут показаны на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023»?

Легковые автомобили китайских брендов в России
Все ежемесячные обзоры

Еще тут будет Changan UNI-K – самый большой кроссовер в модельной гамме марки, который уже продается на рынке РФ. Созданный на основе концепта Vision-V, он был представлен в серийном исполнении под именем UNI-K в ноябре 2020 года. Внешний вид модели отличают безрамочная решетка радиатора, скрытые дверные ручки, необычный спойлер, а также узкие «раскосые» фары и соединенные на пятой двери задние фонари. В салоне Changan UNI-K стоит отметить почти прямоугольную форму руля и «парящую» центральную консоль.

Согласно данным АО «ППК»*, в 2022 году россияне купили 423 новых кроссовера Changan UNI-K, что составляет шестую часть (16,6%) от общего объема рынка китайской марки.

Более подробную информацию об этих новинках вы можете найти на специальной страничке выставки: carx.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Changan

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиновинкикитайские автомобиликонференцииforautochanganchangan uni-k

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

  • Результаты конкурса

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно