Какие модели Changan будут показаны на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023»?

Так, здесь вы увидите лифтбек Changan UNI-V, который дебютировал на китайском рынке в начале 2022 года. Внешний вид модели отличают безрамочная радиаторная решетка, узкая оптика и утопленные ручки дверей. Среди особенностей интерьера – многослойная передняя панель, придвинутая почти вплотную к лобовому стеклу виртуальная приборная панель, состоящая из трех экранов, а также отдельный тачскрин мультимедиа и «двухэтажный» центральный тоннель.

В рамках форума автобизнеса « ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка », который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве, будут показаны две модели китайского бренда Changan .

Еще тут будет Changan UNI-K – самый большой кроссовер в модельной гамме марки, который уже продается на рынке РФ. Созданный на основе концепта Vision-V, он был представлен в серийном исполнении под именем UNI-K в ноябре 2020 года. Внешний вид модели отличают безрамочная решетка радиатора, скрытые дверные ручки, необычный спойлер, а также узкие «раскосые» фары и соединенные на пятой двери задние фонари. В салоне Changan UNI-K стоит отметить почти прямоугольную форму руля и «парящую» центральную консоль.

Согласно данным АО «ППК»*, в 2022 году россияне купили 423 новых кроссовера Changan UNI-K, что составляет шестую часть (16,6%) от общего объема рынка китайской марки.

Более подробную информацию об этих новинках вы можете найти на специальной страничке выставки: carx.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Changan