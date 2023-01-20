Каждый четвертый кроссовер EXEED LX был оформлен на юрлицо

По итогам 2022 года в России было куплено 3217 новых кроссоверов EXEED LX. При этом около четверти (24,2%) из них были оформлены на юридические лица, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Всего в минувшем году юрлица приобрели 779 единиц этой модели. Соответственно владельцами остальных 2438 экземпляров стали физические лица, доля которых составила 75,8%.

Около половины (48,7%) корпоративных закупок кроссовера EXEED LX пришлось на Центральный ФО. Каждый седьмой автомобиль был куплен юрлицами Южного ФО (14,7%), а каждый восьмой – Приволжского ФО (12,5%).

Среди регионов в этом плане вполне ожидаемо лидирует Москва с долей в почти 35%. Далее, с большим отставанием, располагаются Санкт-Петербург и Краснодарский край (по 7,7%). Отметим еще и Подмосковье (6,3%). На долю каждого из оставшихся субъектов РФ в структуре корпоративных закупок кроссовера EXEED LX приходится менее 3%.

Напомним, что эта модель предлагается только с передним приводом, а совсем недавно на рынок вышел полноприводный кроссовер EXEED LX AWD. Более подробная информация о новинке, ее характеристиках, комплектациях и прочем содержится в разделе «Шоу-рум».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ