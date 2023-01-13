Игорь Моржаретто: EXEED LX AWD – держим баланс

Компактный «Эксид» обзавелся полным приводом. Это означает, во-первых, что компания прислушивается к замечаниям потребителей. А во-вторых, что найден баланс между заявленным и реальным статусом. Да, это премиум. Что интересно, модификации 4х4 пока нет в самом Китае! Помимо полного привода, наш LX получил более мощный мотор, другую коробку передач и богатое оснащение. На сайте компании LX AWD позиционируется как отдельная модель. Хотя если поставить рядом два кроссовера, отличия можно пересчитать по пальцам одной руки. Это 19-дюймовые литые диски оригинального дизайна (у обычного LX возможны и 18-е колеса), красные тормозные суппорта и тонировка задних стекол. И, конечно, шильдик AWD на пятой двери. Вот и все; но кто знает – поймет…

ПРО ДОРОГУ И БЕЗДОРОЖЬЕ Время для тест-драйва полноприводного LX компания подобрала как бы специально. Вернее, специально так никогда не получится! Дело в том, что в те дни на Москву обрушился неожиданный атлантический циклон, который принес с собой сначала ледяной дождь, а затем – сильнейший снегопад. К месту сбора я пробирался, буквально прыгая через сугробы.



Дорожная техника не справлялась с огромным количеством выпавшего снега (естественно, нам объясняли, что «такого снегопада» здешние места не видели лет 40), и город встал в 9-балльных пробках. Но мы на новеньких EXEED пробились, несмотря на все трудности! Надо сказать, что даже в переднеприводном варианте китайский кроссовер имеет неплохую внедорожную подготовку (на фоне конкурентов из КНР, конечно). Достойный клиренс в 190 мм, грамотная геометрия кузова… Все это позволяет смело выезжать, скажем, на разбитую грунтовку. Но, увы, в борьбе с заснеженной дорогой это уже не поможет!

А вот система AWD показала свои преимущества в полном объеме – знай, держи ровный газ, плавно управляй рулем, а дальше полный привод все сделает сам. Муфта с электромагнитным управлением настроена очень правильно. В этом мы убедились, когда на второй день организаторы устроили небольшой ралли-рейд по заснеженному участку целины, где летом резвятся любители настоящего триала на настоящих внедорожниках.



В нашем случае грязь замерзла, а колеи засыпал толстый слой снега. Честно говоря, соваться туда на премиальном кроссовере было страшновато, но тестовая машина отреагировала на подобное издевательство довольно спокойно – и ни разу не подвела. Зато была возможность поэкспериментировать с ездовыми режимами – их у LX AWD шесть.

Кроме традиционных («Эко», «Комфорт» и «Спорт») добавились «Снег», «Песок» и просто «4х4». Мне хватило последнего, чтобы уверенно преодолеть маршрут, состоящий из глубоких ям, кочек и просто заметенного снегом поля… В режиме «Снег» подвеска становится чуть жестче. Ползал по полю довольно долго (на разных режимах), но никаких признаков перегрева муфты или роботизированной коробки не обнаружил. Даже после штурма довольно крутого и скользкого подъема. Хотя, конечно, главная задача этого красивого автомобиля – не штурмовать бездорожье, а довезти своего хозяина из городского офиса до загородного дома по гладкому асфальту. А полный привод в таком случае… не помешает, но в основном лишь для того, чтобы увереннее себя чувствовать на скоростной трассе М-11 в дождь.

А на шоссе вообще без вопросов: мотор раскручивается легко, коробка переключает передачи быстро и незаметно (особенно в режиме «Спорт»), и автомобиль энергично идет на обгон. Словом, дорога доставляет сплошное удовольствие! При этом расход топлива не напрягает: у меня по итогам двух дней (учитывая внедорожный участок и экстремальную езду по занесенному снегом мегаполису) получилось чуть меньше 11 л на 100 км. Так что допускаю, что заявленный средний расход в 8 л – вполне достижимый показатель. Что важно: производитель официально разрешает использовать бензин АИ-92 (но я все-таки для современного турбомотора выбирал бы 95-й). Что интересно: объем бензобака в варианте AWD увеличили на 6 литров – до 57 л. Опять нам повезло!

ПРО ТЕХНИКУ На полноприводные машины вместо 1,5-литрового 147-сильного турбомотора в паре с вариатором устанавливают двигатель 1,6 л в комбинации с семиступенчатым роботом 7DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями. Кстати, на «старшем брате» – более крупном кроссовере «Эксид-TXL» – устанавливают такой же двигатель семейства Acteco, но он развивает уже 186 л.с. Для младшего LX его дефорсировали до 150 сил. Видимо, чтобы владельцы могли сэкономить на транспортном налоге. И вообще для куда более легкой машины полторы сотни лошадей – вполне достаточно. Тем более, что крутящий момент при этом сохранили – 275 Нм. Это, наверное, одна из главных причин, почему полноприводный автомобиль так легко справился с бездорожьем…

Но по другим, скоростным дисциплинам LX AWD ненамного превосходит обычный LX: время разгона до сотни сократилось едва уловимо – с 10,5 до 10,2 секунды. Паспортная максимальная скорость, конечно, выросла со 185 до 205 км/ч, но вряд ли кому из владельцев придет в голову испытывать свой автомобиль в таких режимах. Да и где?.. А еще полноприводный LX оснастили всеми положенными по его премиальному статусу помощниками водителя. Кроссовер исправно держит установленные скорость и дистанцию, подруливает в полосе, автоматически останавливается и снова стартует в пробке. Вообще вся система активной безопасности приятно удивила качеством работы и… деликатностью. Редкий случай, но автомобиль не изводил меня настырными предупреждениями и сигналами. И – главное! – электроника не выглядела беспомощной, даже не смотря на снежные заносы.

ПРО КАССУ Переднеприводный LX представлен в России в трех комплектациях – Luxury, Prestige, Prestige Plus стоимостью от 2 999 900 до 3 299 900 рублей. В любом случае – бедной никакую из них не назовешь. Версия AWD в единственном исполнении Premium Plus оценивается в 3 750 000 рублей.

Стоит ли переплачивать за полный привод целых 450 тысяч? Вроде, не дешево. Но надо учесть, что сверх того вы получаете целый список приятных «плюшек»: более мощный турбомотор, расширенный набор ездовых настроек, вентиляцию передних сидений и т.д. Да, очень важный момент: все дилеры марки готовы дать покупателям версии AWD прямую скидку в 280 000 рублей. Это здорово, и это повод дополнительно задуматься о покупке. EXEED LX AWD – очень толково настроенный полный привод, богатая комплектация, конкурентная цена (с учетом, что конкурентов – раз, и обчелся). Из недостатков – разве что молодость самого бренда. Но тем проще ему будет находить и держать баланс на нашем рынке. А если еще вспомнить про 7-летнюю гарантию… Тут есть над чем задуматься.