В сентябре новых грузовиков куплено на 2% больше, чем в августе

В сентябре 2022 года объем российского рынка новых грузовых автомобилей составил 7248 экземпляров. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это на 2,2% больше, чем в августе, но на 13,5% ниже результата сентября 2021 года.

Лидерство на рынке грузовых автомобилей традиционно сохраняет отечественная марка KAMAZ, на долю которой в первый осенний месяц пришлось более 37% от общего объема, что составляет 2686 единиц. На втором месте, с заметным отставанием от лидера, находится китайский бренд Shacman/Shaanxi (1073 шт.). В первой пятерке оказались еще три «китайца» – FAW, SITRAK и Howo (646, 452 и 398 шт. соответственно).

Эксперты отметили, что за год доля китайских брендов на российском рынке новых грузовых автомобилей выросла с 10,4% (в сентябре 2021 года) до 41,8% (в сентябре 2022-го).

В модельном рейтинге первые две позиции по итогам сентября занимает продукция Камского автозавода – KAMAZ 43118 и KAMAZ 65115, которые разошлись тиражом в 781 и 710 машин соответственно. Далее в ТОП-5 расположились китайские модели: FAW CA3310 (597 шт.), SITRAK C7H (452 шт.) и Shacman/Shaanxi SX3258 (442 шт.).

Если рассматривать итоги 9 месяцев нынешнего года, то за этот период в нашей стране было куплено 58,7 тыс. новых грузовиков – на 19,2% меньше, чем в январе – сентябре 2021-го. Более подробная информация об этом содержится здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: КАМАЗ