Работники АВТОВАЗа получили дополнительную скидку на автомобили LADA | АВТОСТАТ

Работники АВТОВАЗа получили дополнительную скидку на автомобили LADA

0

Работники АВТОВАЗа получили дополнительную скидку на автомобили LADA

Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (вторая волна)
Все опросы

Для работников АВТОВАЗа на выпускаемые автомобили LADA предоставляется скидка 10% по коллективному договору, которая может суммироваться со скидкой по государственной программе льготного кредитования. Об этом на совещании заводского профсоюза сообщил вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин.

Напомним, что для покупателей автомобилей LADA Granta, Niva Legend и Niva Travel, которые произведены после 1 июня 2022 года, действует государственная программа льготного кредитования, позволяющая приобрести новый автомобиль с выгодой 20 – 25% в зависимости от региона. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и на сдающих в трейд-ин автомобиль старше шести лет при условии, что владели им не менее года. Программа действует до 1 декабря 2022 года.

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазперсоналгосподдержкаlada

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно