Работники АВТОВАЗа получили дополнительную скидку на автомобили LADA

Для работников АВТОВАЗа на выпускаемые автомобили LADA предоставляется скидка 10% по коллективному договору, которая может суммироваться со скидкой по государственной программе льготного кредитования. Об этом на совещании заводского профсоюза сообщил вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин.

Напомним, что для покупателей автомобилей LADA Granta, Niva Legend и Niva Travel, которые произведены после 1 июня 2022 года, действует государственная программа льготного кредитования, позволяющая приобрести новый автомобиль с выгодой 20 – 25% в зависимости от региона. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и на сдающих в трейд-ин автомобиль старше шести лет при условии, что владели им не менее года. Программа действует до 1 декабря 2022 года.

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ