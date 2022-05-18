Рынок автомобилей с пробегом в апреле рухнул на 36%

В апреле 2022 года жители нашей страны купили 352 тысячи легковых автомобилей с пробегом, установили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС). Как отмечают в агентстве, этот показатель на 17% меньше, чем в марте, и на 36% ниже результата апреля 2021 года.

Самой популярной маркой на вторичном рынке РФ остается отечественная LADA – в прошлом месяце россияне стали обладателями 97,5 тыс. таких подержанных машин. Кстати, доля LADA на «вторичке» в апреле выросла до 27,7%, хотя ранее она обычно составляла не более 24%.

Среди подержанных иномарок жители России традиционно предпочитают покупать «тойоты». Так, в апреле они приобрели 36,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом японского бренда. Также в ТОП-5 самых популярных марок здесь попали: Hyundai (17,9 тыс. шт.), Nissan (17,5 тыс. шт.) и Kia (16,4 тыс. шт.). При этом все перечисленные бренды в апреле продемонстрировали рыночное падение – в диапазоне от 26% (LADA) до 47% (Kia).

Что касается модельных предпочтений на вторичном рынке в апреле, то первые четыре позиции тут занимают «лады». Лидирует по-прежнему хэтчбек LADA 2114 «Самара – 2», который за месяц разошелся тиражом в 10 тыс. единиц. За ним располагаются седаны LADA 2107 (8,6 тыс. шт.) и LADA 2170 «Приора» (8 тыс. шт.), а также 3-дверный внедорожник LADA Niva (7 тыс. шт.). Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 6,8 тыс. машин. Кроме них, в ТОП-10 по итогам апреля вошли: Hyundai Solaris (6,7 тыс. шт.), Kia Rio (6,2 тыс. шт.), седан LADA 2110 (6,2 тыс. шт.), Toyota Corolla (5,6 тыс. шт.) и седан LADA 2190 «Гранта» (5,5 тыс. шт.).

Также отметим, что за четыре прошедших месяца в России было куплено почти 1,5 млн подержанных легковых автомобилей – на 17% меньше, чем за январь – апрель 2021 года.

16 июня агентство «АВТОСТАТ» проведет ежегодный форум автобизнеса Used Cars Forum – 2022, посвященный рынку автомобилей с пробегом. Ознакомиться с темами форума, его спикерами, а также получить более подробную информацию и зарегистрироваться для участия, можно здесь.

Фото: АВТОСТАТ