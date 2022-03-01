Модель УАЗа в январе сохранила звание самого продаваемого пикапа в РФ

УАЗ «Пикап» в январе 2022 года остался лидером продаж в своем сегменте, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Так, модель Ульяновского автозавода в первый месяц нынешнего года разошлась тиражом в 158 экземпляров (по данным АЕБ). Второе место, с небольшим отставанием от лидера, сохранил пикап Toyota Hilux, продажи которого составили 142 единицы.

Замкнул тройку лидеров на этот раз Great Wall Poer (42 шт.), который смог опередить Mitsubishi L200 (38 шт.). Также в январе было реализовано 26 пикапов Isuzu D-Max и 17 – Great Wall Wingle 7.

Всего же по итогам января 2022 года объем продаж новых пикапов в России составил 423 экземпляра. Это на 11% больше результата годичной давности (382 шт.).

Напомним, что УАЗ «Пикап» является лидером продаж в своем сегменте последние 5 лет подряд.

Какие пикапы (и не только) лучше сохраняют свою остаточную стоимость? Об этом можно узнать здесь.

Фото: УАЗ