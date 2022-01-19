В 2021 году в России было куплено около 142 тысяч новых LCV

Это на 36% больше, чем в 2020 году. При этом декабрь тоже отмечен ростом рынка (+28%).

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с АО «Электронный паспорт» провели исследование российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) по итогам 2021 года. Результаты исследования показывают, что в минувшем году жители нашей страны купили 141,9 тыс. таких машин, что на 35,9% больше, чем в 2020 году.

Таким образом, после снижения в позапрошлом году (-7%) рынок новых LCV в России на этот раз продемонстрировал уверенный рост.

ПОЧТИ ВСЕ «В ПЛЮСЕ»

Лидером рынка LCV традиционно является отечественная марка GAZ (см. таблицу 1), на долю которой в 2021 году пришлось почти 45%. Показав рост выше рынка (+42,8%), отечественному бренду даже удалось нарастить ее.

Следом, с трехкратным отставанием от лидера, идет американский Ford, который по итогам года также продемонстрировал серьезный рост (+44,6%). На третьей позиции находится отечественный бренд УАЗ. Эксперты отмечают, что хотя он и смог завершить год с положительной динамикой (+17,4%), но его доля в сегменте снизилась почти на 2 процентных пункта (с 13,9% в 2020 году до 12% в 2021 году). Отметку в 10 тысяч машин преодолела еще одна отечественная марка – LADA. Как и УАЗ, она за год уменьшила свою долю в сегменте LCV (с 12,1% до 10,5%), хотя и показала рост (+18,2%).

Результаты остальных марок составили менее 7 тысяч купленных LCV, а доля каждой из них оказалась ниже 5%. При этом наибольший рост среди представленных продемонстрировал вернувшийся к нам Opel (в 3,8 раза), а падение показал только корейский Hyundai (-5,1%).

Таблица. 1. ТОП-10 МАРОК ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ LCV В 2021 ГОДУ (шт.)

CЕМЬ ИЗ ДЕСЯТИ – ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ

GAZ Gazelle Next в 2021 году в очередной раз подтвердила, что среди моделей в сегменте LCV ей пока нет равных. Так, по итогам минувшего года на ее долю пришлось около четверти (24,2%) всего рынка (см. таблицу 2). Купленная в количестве 34,3 тыс. единиц (+37% по сравнению с 2020 годом), она лидирует с большим отрывом от ближайшего конкурента – Ford Transit, который тоже показал хорошую динамику (+45,6%). Его объемы рынка намного скромнее – 20,2 тыс. штук.

На третьем месте – снова представитель российского автопрома, GAZ 3302. Эксперты обращают внимание на то, что отечественные модели занимают в рейтинговой таблице 7 строчек из 10. GAZ 3302 тоже завершил год с динамикой выше, чем в среднем по рынку LCV (+41,2% против +35,9%).

Кстати, почти вся десятка моделей-лидеров продемонстрировала положительную динамику за прошедший год, причем не просто двузначный, а в диапазоне 20 – 75%. Исключением стал лишь УАЗ 3909, показавший незначительное падение (-1,8%).

Таблица 2. ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ LCV В 2021 ГОДУ (шт.)

В ДЕКАБРЕ – ПЛЮС 28

Также эксперты агентства отмечают, что в последний месяц 2021 года рынок новых легких коммерческих автомобилей в России продолжал расти. Так, его объем по итогам декабря составил 16,6 тыс. единиц, что на 28,1% превышает результат годичной давности.

Ниже, в таблице 3, представлены рыночные итоги самых популярных брендов за первый месяц зимы. Как видно, только у двух из десяти среди них наблюдается отрицательная динамика. Так, немецкий Volkswagen упал по сравнению с декабрем 2020 года на 63,1%. Со знаком «минус» отличился и его «земляк», Mercedes-Benz, объем рынка которого сократился на 35,4%.

Остальные 8 марок в ТОП-10 демонстрируют рыночный рост. При этом у двух из них – Hyundai и Opel – он превысил 100%. Отметим также, что на этом фоне результаты LADA, которые практически остались на уровне декабря 2020 года (+0,6%), выглядят более чем скромно.

Таблица 3. ТОП-10 МАРОК ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ LCV В ДЕКАБРЕ (шт.)

Что касается модельного рейтинга по итогам декабря 2021 года, то его первые семь строчек в точности соответствуют годовому рейтингу (см. таблицу 4).

Так, GAZ Gazelle Next здесь тоже лидирует с заметным отрывом от ближайшего конкурента. При этом отечественных моделей в данном рейтинге оказывается уже 8 из 10. Самый большой рост в декабре показал УАЗ 3962 (в 3,8 раза), которого в десятке лидеров по итогам года нет. А «в минусе» оказался лишь УАЗ 3909 (-24,5%).

Таблица 4. ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ LCV В ДЕКАБРЕ (шт.)

Источник: данные – АО «Электронный паспорт»; обработка – ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Peugeot