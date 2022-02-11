Российский рынок новых LCV в январе вырос на 2,5%

Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ по итогам января 2022 года составил 7,5 тыс. единиц, показав рост на 2,5% (по отношению к январю 2021 года). Это установили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Лидером марочного рейтинга осталась отечественная марка GAZ, которой по результатам первого месяца года принадлежит почти 42% рынка. В январе ее показатель превысил 3,1 тыс. автомобилей, что на 12% больше, чем год назад. На втором месте (и на первом среди иномарок) находится американский Ford с результатом 1,4 тыс. машин, который улучшил рузультат января 2021 года почти на 85%. На третьей позиции - легкие коммерческие автомобили LADA, купленные тиражом в 881 экземпляр (-4,8%).

Отметим, что 6 из десяти брендов, входящих в десятку лидеров, в январе продемонстрировали отрицательную динамику. Самое большое падение - у Volkswagen (-47,3%). А наибольший рост - у Opel (+128,8%), но на низкой базе прошлого периода.