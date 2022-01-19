В 2021 году россияне приобрели 1,5 млн новых легковых автомобилей

Это на 3% больше, чем в 2020 году. При этом декабрь ознаменовался падением рынка (-14%).

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с АО «Электронный паспорт» провели исследование российского рынка новых легковых автомобилей по итогам 2021 года. Результаты исследования показывают, что в минувшем году жители нашей страны купили 1,5 млн новых легковых машин, что почти на 3% больше, чем в 2020 году.

Таким образом, несмотря на те проблемы, с которыми столкнулся рынок в прошлом году (глобальный дефицит полупроводников и резкий рост цен на автомобили), после двух лет падения (в 2019 и 2020 годах) ему удалось продемонстрировать положительную динамику. Более того, эксперты агентства «АВТОСТАТ» уверены: если бы не эти проблемы, российский рынок мог показать еще больший рост.

«Практически весь год автомобилей на рынке не хватало. Если бы не дефицит машин, реальный рост рынка был бы в районе 15%, а если бы розничные цены были ближе к рекомендованным – общий объем купленных автомобилей мог превысить 1,8 млн единиц. К сожалению, тренд на дефицит автомобилей продолжится и в 2022 году», - отмечает директор агентства Сергей Целиков.

В ТОП-4 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Первая четверка марочного рейтинга российского авторынка в 2021 году осталась без изменений (см. таблицу 1). Так, LADA сохраняет безоговорочное лидерство в сегменте легковых машин. Показав рост выше рынка (+6,5%), отечественному бренду удалось даже нарастить свою долю до 22,3%.

Следом идут корейские Kia и Hyundai, которые, напротив, показали небольшое падение (в районе 2%) и сократили долю. Отметку в 100 тысяч реализованных за год машин преодолела и французская марка Renault, которая смогла немного увеличить свой прежний результат (+1,2%). А вот немецкий Volkswagen вылетел из пятерки лидеров 2020 года, показав самое сильное падение (-16,5%) среди представленных брендов и опустившись на седьмую позицию.

Особо стоит отметить резкий взлет китайской марки Chery, объем рынка которой вырос более чем втрое, обеспечив ей попадание в ТОП-10 российского рынка. Отдельного внимания также заслуживают еще два бренда: Toyota, попавшая в первую пятерку по итогам 2021 года, и BMW, сохранивший лидерство в премиум-сегменте.

Таблица 1. ТОП-10 МАРОК ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2021 ГОДУ (шт.)

«ВЕСТА» СТАЛА №1, ОБОГНАВ «ГРАНТУ»

Одним из значимых событий российского авторынка в 2021 году стала смена лидера. Так, в минувшем году самым популярным автомобилем в России стала LADA Vesta. Буквально на финишной прямой ей удалось опередить прежнего лидера – LADA Granta.

Напомним, что «Веста» уже была бестселлером рынка – в 2018 году, а следующие два года (в 2019-м и 2020-м) этот титул принадлежал «Гранте». При этом эксперты агентства «АВТОСТАТ» уверены, что если бы не сложившаяся из-за дефицита полупроводников ситуация на рынке, то Granta сохранила бы это звание, поскольку АВТОВАЗ часто останавливал производство как раз на тольяттинской площадке. А ведь именно там собирается «Гранта». В Ижевске, где ведется сборка «Весты», подобных критичных ситуаций не возникало. Вследствие этого, LADA Vesta на протяжении пяти последних месяцев (с августа по декабрь) неизменно оказывалась лидером рынка, что позволило ей на финишной прямой стать №1 в России и по итогам минувшего года.

Что касается остальных моделей, то следом за отечественными идут корейские Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris. Причем «Солярис» вошел в ТОП-5 вместо вылетевшего оттуда Volkswagen Polo. С рыночными показателями наиболее популярных моделей можно ознакомиться в таблице 2.

Таблица 2. ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2021 ГОДУ (шт.)

В ДЕКАБРЕ – МИНУС 14

Также эксперты агентства отмечают, что несмотря на рост в целом по году, последние пять месяцев (с августа по декабрь) рынок новых легковых автомобилей в России показывал отрицательную динамику. Причина все та же – нехватка машин у дилеров из-за глобального дефицита полупроводников.

Так, последний месяц года ознаменовался падением на 13,7%, а обладателями новых машин стали 133,6 тыс. россиян. Ниже, в таблице 3, представлены рыночные итоги самых популярных марок за первый месяц зимы. Как видно, только у трех из десяти тут наблюдается положительная динамика. И если японская Toyota смогла прибавить лишь 4,3% к декабрю 2020-го, то китайская Chery – сразу 83,4%. А китайский Haval и вовсе нарастил свои объемы более чем вдвое.

Таблица 3. ТОП-10 МАРОК ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ДЕКАБРЕ (шт.)

Половина (5 из 10) участников представленного модельного рейтинга оказалась «в минусе» по итогам декабря (см. таблицу 4). Наиболее ощутимо, в 2 раза, «просела» LADA Granta – как раз из-за частых остановок производства. Ее даже смогла оттеснить на третью позицию Kia Rio, которая, впрочем, по объемам упала более чем на треть.

Соответственно остальная половина марок в декабре продемонстрировали рост рынка. Наименьшим он оказался у универсала LADA Largus (+1,6%), а наибольшим – у кроссовера Renault Duster (+33,5%).

Таблица 4. ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ДЕКАБРЕ (шт.)

Источник: данные – АО «Электронный паспорт»; обработка – ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Бизнес Кар