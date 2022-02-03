Продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 18%

В 2021 году на вторичном рынке нашей страны сильнее всех выросли продажи автомобилей китайских марок, выяснили* эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Так, за весь прошлый год россияне купили 101 тыс. китайских легковых автомобилей с пробегом. Это на 18% больше, чем в 2020 году. Если сравнивать этот рост в разрезе других брендов (по странам происхождения), то продажи подержанных «японцев» увеличились на 5%, «корейцев» и «американцев» – на 8%, отечественных и европейских машин – на 10%.

При этом стоит отметить, что доля «китайцев» на «вторичке» пока очень мала – всего лишь около 2%. Японские марки занимают там 28%, российские – 26%, европейские – 23%, корейские – 13%, американские – более 8%.

Из китайских брендов чаще всего на вторичном рынке россияне выбирают автомобили Chery, на долю которых приходится 29%. Вторым по популярности является Lifan (24%), третьим – Great Wall (18%). Отметим еще Geely, доля которого составила 16%. У остальных марок из КНР она не превышает и 3%.

Самым популярным «китайцем» с пробегом по итогам 2021 года стала модель Chery Tiggo с долей 9,6%. Кроме нее в ТОП-5, попали еще Lifan Solano (доля – 7,9%), Lifan X60 (7,9%), Great Wall Hover H3 (7,2%) и Geely Emgrand EC7 (5,6%). Доля других китайских моделей оказывается менее 5%.

Как уже ранее сообщали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», весь вторичный рынок РФ в 2021 году вырос на 8%.

* На основе данных АО «Электронный паспорт»

Фото: Рольф