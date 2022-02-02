Рынок автомобилей с пробегом в 2021 году вырос на 8%

В минувшем году россияне приобрели 5,95 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 8% больше, чем в 2020 году (5,5 млн шт.). Это установили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки соответствующих данных АО «Электронный паспорт». Таким образом, вторичный рынок в России растет второй год подряд.

Наибольшей популярностью у жителей нашей страны по-прежнему пользуются подержанные автомобили LADA, на долю которых в 2021 году пришлось около четверти (24%) вторичного рынка. Это составляет 1,41 млн купленных б/у легковых машин российской марки – на 10% больше, чем в 2020-м.

Второе место в марочном рейтинге сохраняет Toyota, доля которой равна 11%. Так, за весь прошлый год россияне стали обладателями 652 тыс. таких автомобилей с пробегом (+5%). А вот на третью позицию поднялся корейский бренд Hyundai (330 тыс. шт.; +8%), оттеснив на четвертую строчку японский Nissan (321 тыс. шт.; +2%). Замыкает пятерку лидеров на «вторичке» среди марок корейская Kia (321 тыс. шт.; +7%).

Объемы купленных автомобилей с пробегом остальных брендов оказываются ниже отметки 300 тыс. единиц, а на долю каждого из них приходится менее 5%.

Что касается модельных предпочтений россиян на вторичном рынке, то второй год подряд здесь первенствует Ford Focus. По итогам 2021 года в РФ было куплено 139 тыс. «фокусов», что на 6% превышает результат годичной давности.

На втором месте располагается хэтчбек LADA 2114 (133 тыс. шт.; +7%). Далее следуют корейские бестселлеры Hyundai Solaris и Kia Rio, каждый из которых был куплен в объеме 128 тыс. и 127 тыс. б/у экземпляров соответственно, показав прирост на 8%. Замкнул ТОП-5 вторичного рынка среди моделей в прошлом году седан LADA 2107 (115 тыс. шт.; +10%).

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Фото: АВТОСТАТ