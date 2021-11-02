Открыт прием заказов на Toyota Highlander 2022 года с функциями Connected Services

1 ноября дилерские центры Toyota в России начали прием заказов на семейный 7-местный кроссовер Toyota Highlander 2022 модельного года. Теперь автомобиль получил функции Toyota Connected Services и стал уже пятой «подключенной» моделью бренда. Сначала японцы установили новый функционал на Toyota RAV4, потом на Camry, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300, теперь очередь дошла до Highlander.

Благодаря Connected Services, владельцу Highlander стали доступны новые функции, которые в будущем позволят автомобилям и персональным гаджетам свободно обмениваться между собой информацией.

Однако уже сегодня функционал системы позволяет владельцу иметь возможности мобильного Интернета, телематики и облачного хранения данных. Специальный модуль передачи позволяет иметь точку доступа Wi-Fi прямо в салоне. При этом на протяжении первого года Toyota проплачивает клиенту в качестве предоплаты ежемесячный трафик в объеме 10 гигабайт - этого вполне достаточно, чтобы трафика хватало на пользование информационно-развлекательными ресурсами, но при этом не страдали функции телематики.

Как сообщает пресс-служба Toyota, с помощью приложения MyT, которое доступно в App Store и Google Play, владельцы Toyota Highlander 2022 модельного года смогут управлять девятью функциями:

- «Найти автомобиль» - позволяет установить точное месторасположение автомобиля при помощи геометки, которую можно передавать через соцсети и мессенджеры. Система помогает не только определить место и точное время в пути до автомобиля, но и дает рекомендации, как быстрее до него добраться.

- «Контроль заряда аккумулятора» - с помощью этой функции автомобиль «сам следит» за уровнем заряда аккумулятора и оперативно подсказывает, когда нужно предпринять меры профилактики.

- «История поездок» - сохраняет в памяти данные по пройденным маршрутам, включая длительность поездки, пробег, среднюю скорость на маршруте и при необходимости дает возможность поиска поездки по календарю.

- Функция «Сервис и техническое обслуживание» - фиксирует пробег до следующего ТО, способна записать автомобиль на обслуживание к дилеру и ведет дневник сервисных операций, так называемый «Журнал обслуживания».

- Индикаторы панели приборов - помогают разобраться с функционалом контрольных ламп автомобиля.

- «Финансовые услуги» - дают полную информацию по действующим финансовым инструментам компании Toyota в России.

- «Аварийный ассистент» - собирает информацию об инциденте в дороге, если таковой случился, добавляет точную геометку и связывается со службой спасения и службой техпомощи, передавая им координаты.

- Функция «Напоминания» - предназначена для того, чтобы делать заметки, связанные с владением автомобилем (дата смена резины, оплата транспортного налога, оставшийся срок гарантии и многое другое, что вы сочтете нужным записать, чтобы не хранить информацию в голове).

- В версии «Люкс Safety» для автомобиля также становится доступной функционал «Планирование маршрута». С помощью него можно создать маршрут в приложении и отправить его напрямую в навигационную систему автомобиля.

Все эти полезные возможности начинают действовать с момента активации сим-карты на смартфоне владельца и сохраняются на протяжении 10 лет.

Помимо Connected Services, в Toyota Highlander 2022 модельного года теперь появился электропривод пассажирского сиденья с восемью регулировками, а цветовая гамма из восьми цветов расширилась: в ней появился новый цвет - «белый перламутр».

Цена на полноразмерный кроссовер Toyota Highlander 2022 модельного года при всех этих дополнениях подросла. На комплектацию «Престиж» теперь она начинается от 4 154 000 рублей, а на «Люкс Safety» - от 4 746 000 рублей.

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Фото: Toyota