Обновленный Lexus ES поступил в продажу в России

Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного бизнес-седана Lexus ES. Новинка предлагается в трех версиях: Lexus ES 200 с 2,0-литровым мотором мощностью 150 л.с., Lexus ES 250 с новым четырехцилиндровым двигателем объемом 2,5 л мощностью 200 л.с. и Lexus ES 350 с мотором V6 на 3,5 литра мощностью 249 л.с. Стоимость обновленного бизнес-седана составляет от 3 млн 514 тыс. рублей до 5 млн 496 тыс. 500 рублей в зависимости от комплектации, сообщает пресс-служба Lexus.
Как отмечается, при разработке обновленного Lexus ES специалисты бренда обеспечили баланс между управляемостью и комфортом благодаря улучшенной подвеске и аэродинамике. Тормозная система была обновлена за счет измененной и увеличенной формы накладки на педаль, а также оптимизированного контура давления тормозной жидкости.
Что касается интерьера, обновленная мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 12.3” включает функцию синхронизации со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto для использования привычных навигационных, коммуникационных и развлекательных приложений через дисплей, который теперь расположен ближе и под большим углом к водителю. Также обновленный Lexus ES получил комплекс сервисов Lexus Connected Services, позволяющих использовать в автомобиле привычные онлайн-сервисы, получать сведения о техническом обслуживании и аналитические данные об истории поездок и манере вождения.
Обновленный Lexus ES оборудован комплексом активной безопасности Lexus Safety System+, который теперь дополнен системой избегания столкновения с ограждением или пешеходом на проезжей части с функцией автоматического торможения и системой помощи при движении вперед с функцией оповещения о приближающемся спереди автомобиле или велосипедисте. В темное время суток комплекс дополняется инновационной системой адаптивного управления дальним светом Blade Scan AHS с оптикой высокой точности, способной затемнять встречный поток автомобилей и в то же время подсвечивать пешеходов.
Внешний вид Lexus ES отличают веретенообразная решетка радиатора с обновленным узором, а также передние фары с тройными светодиодными линзами в стиле L-Finesse. Новые 17-и 18-дюймовые диски с множеством осей контрастируют с глянцевыми черными поверхностями. Для версии F Sport доступны новые эксклюзивные 19-дюймовые диски глянцево-черного цвета. Кузов обновленной версии Lexus ES получил новые цвета, например, оттенок Sonic Platinum, использующий игру теней, и Sonic Grey, придающий эффект глянца.
Интерьер приобрел новый оттенок Mauve в коричневых тонах. Модель в комплектации F Sport теперь поставляется в белом цвете интерьера с комбинированным дизайном сидений в бело-красной гамме. Также доступны интерьерные вставки из древесины орехового дерева с орнаментами Sumi Black Walnut и Brown Walnut.
А как в нашей стране сохраняется остаточная стоимость у премиальных японских автомобилей? Сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Об этом можно узнать из нашего исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value).
Фото: Lexus