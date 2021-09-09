В первую неделю сентября автомобили подорожали на 3%. Какие марки подняли цены?

Ожидаемая «осенняя волна» повышения розничных цен на автомобили началась – как минимум 8 марок с начала сентября уже обновили прайс-листы на своих официальных сайтах.

Как отмечают эксперты «Цена Авто», среди них лидеры рынка – российская LADA и корейская Kia. У первой на 2 – 4% подорожал весь модельный ряд, у второй – прибавку в 0,4 – 2,0% получили шесть наиболее востребованных моделей.

Масштабные изменения произошли и другого отечественного автопроизводителя – УАЗ. Все его модели в сегменте пассажирских, а также легких коммерческих автомобилей стали дороже на 1,5 – 2,8%.

Частично подняли цены чешская Skoda (на 2,1 – 3,5% на Karoq, Octavia и Rapid) и японская Suzuki (на 0,9 – 1,3% на SX4 и Vitara), а в премиальном сегменте рост цен отмечен у американского Cadillac (на 3,1 – 4,1% на Escalade) и японского Lexus (на 0,9 – 6,6% на ES, GX, LX и RX).

Особняком в этом ряду стоит немецкий Volkswagen, который поднял цены на 4 модели (на 1,3 – 3,7% на Polo, Taos, Tiguan и Touareg) и снизил на одну (на 3,8 – 4,2% на Caddy).

По прогнозам экспертов агентства «АВТОСТАТ», в сентябре можно ожидать повышения цен у 80% автокомпаний, представленных на рынке России.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата, за первую неделю сентября цены на новые легковые автомобили отечественной сборки выросли на 2,8%. Если же посмотреть на их динамику с начала года, то здесь рост составил уже 12,5%. При этом цены на иномарки с начала года поднялись не так сильно – на 10,1%.

Оперативную информацию о динамике цен, а также актуальную стоимость легковых автомобилей в различных комплектациях, можно найти на сайте «Цена Авто».

Фото: LADA