ТОП-10 популярных грузовиков с пробегом на рынке РФ

Самым покупаемым грузовым автомобилем с пробегом в нашей стране является иномарка. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате исследования рынка подержанных грузовиков по итогам 5 месяцев 2021 года.

Они отмечают, что наибольшей популярностью на вторичном рынке пользуется модель Volvo FH, которая за период с января по май была куплена в количестве 4307 единиц. По объемам иномарка оставила позади себя отечественные «камазы», а именно модели: KAMAZ 65115 (3892 шт.), KAMAZ 43118 (2816 шт.) и KAMAZ 6520 (2750 шт.).

Далее в списке наиболее востребованных в нашей стране подержанных грузовых машин располагаются три иномарки. Так, на пятом месте находится DAF XF (2644 шт.), на шестом – Mercedes-Benz Actros (2609 шт.), а на седьмом – Scania R (2395 шт.). На восьмой позиции находится отечественный GAZ Gazon NEXT (2382 шт.). А замыкают ТОП-10 опять же иномарки – Scania P (2338 шт.) и MAN TGS (2164 шт.).

Всего же за 5 месяцев нынешнего года в России, по данным агентства «АВТОСТАТ», было куплено 104 тыс. грузовиков с пробегом. Это на 10,5% больше, чем за тот же период 2020 года. Но этот рост меньше, чем на рынке новых грузовых автомобилей, о котором агентство сообщало ранее.

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Фото: Авито Авто