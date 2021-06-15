Российский рынок новых грузовых автомобилей в мае 2021 года

15 июня 2021 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2021 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 7,5 тыс. единиц, что на 70,2% больше, чем в мае 2020 года. Как отмечают эксперты, продолжающийся рост рынка связан с низкой базой прошлого периода, когда в России действовали ограничительные меры по противодействию пандемии коронавируса.

Самой востребованной маркой на этом рынке остается российский KAMAZ. Его доля рынка в мае достигла 33,5% от всех купленных новых грузовиков, что в количественном выражении составляет 2 505 автомобилей. Это на 24,9% превышает прошлогодний показатель.

С трехкратным отрывом от лидера вторую строчку рейтинга занимает шведская Scania. Грузовики этой марки в прошлом месяце разошлись тиражом в 795 экземпляров, что соответствует почти 5-кратному росту. На третьей строчке оказался еще один отечественный бренд, GAZ, с результатом в 751 купленный автомобиль (+58,8%). Кроме них, с почти равными результатами, в ТОП-5 также попали белорусский MAZ (408 шт.; +96,2%) и немецкий Mercedes-Benz (405 шт.; +122,5%).

Практически все 10 марок-лидеров по итогам мая 2021 года демонстрируют рыночный рост. Исключение составляет японский Isuzu, который ушел «в минус» на 8,7%. А наибольшее увеличение объемов рынка наблюдается у китайского Shacman – в 6 раз.

Среди моделей первенство удерживает KAMAZ 5490 с результатом в 640 купленных автомобилей (+40,4%). Следом идет GAZ Gazon Next (609 шт.; +92,1%), а замыкает первую тройку КАМАZ 43118 (519 шт.; +6,1%). Четвертую и пятую строчку рейтинга занимают KAMAZ 65115 (434 шт.; +45,2%) и Mercedes-Benz Actros (339 шт.; +115,9%) соответственно.

Эксперты отмечают, что здесь, как и среди марок, большинство моделей-лидеров по итогам мая оказались «в плюсе». Снижение объемов рынка отмечено лишь у KAMAZ 6520 (-9,1%), а самый сильный рост продемонстрировал Scania S – в 50 раз.

За 5 месяцев 2021 года рынок новых грузовиков в России также показал положительную динамику. Так, в январе – мае в нашей стране было куплено 36,6 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 38,2% больше, чем за 5 месяцев 2020 года.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В МАЕ 2021 ГОДА (шт.)