Fiat Ducato - 40 лет: в Европе состоялась презентация обновленной модели

Компания Fiat Professional провела онлайн-презентацию нового Ducato 2021 модельного года. Как сообщается в официальном пресс-релизе, в этом году Ducato исполняется 40 лет, и по итогам прошлого года он стал самым продаваемым легковым коммерческим автомобилей в Европе - его тираж составил порядка 150 тысяч экземпляров.



Внешность

Разработчики сохранили узнаваемый и внушительный облик нового Ducato, дополнив его полностью светодиодными фарами, разделенными на три секции. Теперь указатели поворота, расположенные в верхнем секторе фар, представляют собой динамичную светодиодную полосу. Впервые такое решение оценили в сегменте легковых автомобилей, теперь оно стало доступно и для легких коммерческих транспортных средств.

Также новый Ducato получил большую решетку радиатора и новые нижние защитные пластины. Цветовая гамма пополнилась новым серым цветом Lanzarote Grey, который будет доступен сразу после выхода модели на рынок.

Интерьер и системы обеспечения комфорта

Радикальные изменения произошли в салоне нового автомобиля. Теперь ему доступна система Keyless Entry and Go, позволяющая запирать и отпирать двери кабины и грузового отсека, а также запускать двигатель без использования механического ключа.

В кабине установлено сиденье пассажира Eat-and-Work, представляющее собой место для работы и приема пищи, отсек для беспроводной зарядки мобильных телефонов, два разъема (USB-A и USB-C), розетка питания напряжением 230 В. Кроме того, теперь Fiat Ducato имеет ветровое стекло со встроенными нитями подогрева для быстрого отпотевания.

Fiat Ducato 2021 года имеет полностью цифровую конфигурацию приборов в составе системы Full Digital Cockpit. Она предоставляет водителю сведения о поездке и выдает соответствующие предупреждения.

Отдельно стоит упомянуть новые интерфейсы системы Uconnect с дисплеями диагональю до 10,1 дюйма, передовую спутниковую навигационную систему с трехмерными картами TomTom и встроенные системы беспроводного подключения смартфонов Apple CarPlay / Android Auto.

Силовые агрегаты

В линейку двигателей Ducato входят моторы, отвечающие требованиям стандарта токсичности отработавших газов Евро-6D-Final. Эти дизельные двигатели Multijet3 были созданы на базе платформы H3, которую специалисты концерна Stellantis разработали специально для автомобилей подразделения Fiat Professional. Новые моторы гарантируют пробег автомобиля до 300 тысяч км.

Новая линейка Ducato сформирована версиями с двигателями четырех уровней мощности и двумя коробками передач: 6-ступенчатая механическая коробка передач агрегатируется с моторами мощностью 120, 140, 160 и 180 л.с., а популярная 9-ступенчатая автоматическая коробка передач устанавливается на автомобили с двигателями мощностью 140, 160 и 180 л.с. При этом 6-ступенчатая механическая КП впервые предлагается для сочетания с моторами мощностью 120 и 140 л.с.

Безопасность и ассистенты водителя

Новый Ducato выходит на рынок как первый большой фургон с возможностью автопилотирования 2-го уровня. Для него доступен полный комплекс систем помощи водителю (ADAS), необходимых при движении по дороге и на парковке: ограничение скорости, управление торможением перед неожиданно возникшими препятствиями, распознавание дорожных знаков, контроль внимательности водителя, адаптивный круиз-контроль с автоматической функцией остановки и трогания, система удержания автомобиля в полосе движения и помощь при движении в заторе. Последняя система из перечисленных активно контролирует направление движения автомобиля на основании окружающих условий.

В перечне систем помощи водителю и помощи при парковке - цифровое центральное зеркало заднего вида, которое представляет собой дисплей, отображающий изображение с камеры заднего вида. Также доступна система курсовой устойчивости (ESC) с системой компенсации бокового ветра, система курсовой устойчивости прицепа и активная система помощи при парковке. Последняя обеспечивает полуавтоматическую перпендикулярную и параллельную парковку.

Напомним, что в России флагманский Fiat Ducato стал лидером продаж подразделения Fiat Professional. С января по июнь 2021 года он разошелся тиражом в 391 экземпляр, что на 34% выше, чем за аналогичный период 2020 года.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца текущего года, подскажет «Календарь новинок».

Фото: Fiat