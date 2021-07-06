В России растут продажи коммерческих автомобилей Fiat Professional

Компания FCA RUS, бренды которой входят в состав концерна Stellantis, отчиталась по результатам продаж за 1 полугодие 2021 года. Как сообщается в официальном пресс-релизе, за 6 месяцев в России суммарно был продан 591 автомобиль Fiat Professional, при этом сразу две модели из линейки бренда показали рост более чем на треть – Ducato и Doblo.

Лидером продаж стал флагман модельной линейки – автомобиль Fiat Ducato. С января по июнь 2021 года он разошелся тиражом в 391 экземпляр, что на 34% выше, чем показатель за аналогичный период 2020 года.

В свою очередь, «каблучок» Fiat Doblo за прошедшие 6 месяцев был реализован российскими дилерами Fiat Professional в количестве 200 автомобилей. Это на 47% выше уровня продаж в 1 полугодии 2020 года.

Напомним также, что в начале 2021 года компанией было принято решение вывести с рынка России пикап Fiat Fullback. В связи с этим Fiat Professional сфокусировалась на моделях для малого и среднего бизнеса – Ducato и Doblo.

Какие коммерческие модели Fiat и по какой цене представлены в России сегодня, можно узнать в каталоге «Цена Авто».

Фото: Fiat Professional