В России начались продажи Mitsubishi Outlander 2021 года | АВТОСТАТ

В России начались продажи Mitsubishi Outlander 2021 года

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В России начались продажи Mitsubishi Outlander 2021 года

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Сегодня, 12 июля 2021 года, российские дилеры Mitsubishi начали продажи кроссовера Outlander 2021 модельного года. Как сообщается в официальном пресс-релизе, обновленный Mitsubishi Outlander будет представлен в восьми различных комплектациях по цене от 1 млн 889 тыс. до 2 млн 659 тыс. руб.

Дизайн передней части автомобиля отличает черная хромированная решетка радиатора, накладки на противотуманные фары и спойлер на крышке багажного отделения. Рейлинги также стали черными, а кроме того, обновился дизайн колесных дисков.

В салоне автомобиля изменилась обшивка сидений. Теперь в комплектациях Instyle и Ultimate сиденья будут выполнены из комбинированного материла с фактурой замши (спереди) и искусственной кожи (по бокам). Начиная с комплектации Instyle стал доступен электропривод крышки багажного отделения, а начиная с версии Invite – органайзер с 3 отсеками в багажнике.

Обновилась и мультимедийная система: переднеприводные и полноприводные комплектации Intense+, а также Instyle c 8-дюймовым экраном теперь оснащены Яндекс.Навигатором. Дополнительно к уже имеющимся навигатору с голосовым ассистентом Алиса, стриминговому сервису Яндекс.Музыка, бесконтактной оплате топлива из автомобиля и интернет-браузеру добавились еще и МТС Музыка, МТС ТВ и возможность воспроизведения видео с USB-носителя.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Mitsubishi

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилиновинкиsuvкроссоверыmitsubishimitsubishi outlander

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