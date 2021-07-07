В первом полугодии продажи Ford Transit увеличились на 87%

Российские дилеры Ford в июне реализовали 1 770 новых легких коммерческих автомобилей Ford Transit, что на 62% выше уровня продаж в июне 2020-го – это рекордный показатель с начала года. По итогам 6 месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 8 305 машин, что на 87% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

Как отмечается, в июне традиционно самым востребованным на рынке стал цельнометаллический фургон Ford Transit, на долю которого пришлось 70% продаж. Еще 27% составили продажи Transit шасси с одинарной кабиной.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне компания «Соллерс Форд» начала производство автоцистерн на базе Ford Transit. Автомобиль пополнил ряды кастомизированных специальных версий Ford Transit и стал 150-м в линейке модификаций. Автоцистерна предназначена для перевозки и кратковременного хранения пищевых жидкостей и ориентирована на фермерские хозяйства, производителей крафтовых напитков и другие малые предприятия.

Все же на сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 155 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Продажи специальных автомобилей составляют более 50% от общего объема, а одной из самых заказываемых модификаций с начала года стал промтоварный фургон.

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Фото: «Соллерс Форд»