«Соллерс Форд» начал производство автоцистерн на базе Ford Transit

Компания «Соллерс Форд» начала производство автоцистерн на базе Ford Transit, которые уже доступны для заказа в Transit Центрах на территории России. Стоимость новинки составляет от 3 млн 174 тыс. рублей в зависимости от предпочтений заказчика, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд». Автомобиль пополнил ряды кастомизированных специальных версий Ford Transit и стал 150-м в линейке модификаций. Автоцистерна предназначена для перевозки и кратковременного хранения пищевых жидкостей и ориентирована на фермерские хозяйства, производителей крафтовых напитков и другие малые предприятия, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

Изотермическая цистерна рассчитана на перевозку до 2000 литров пищевой жидкости. Внутренняя колба, а также материал внешней обшивки выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Термоизоляция колбы не допускает изменения температуры жидкости более чем на 2 градуса в течение 10 часов при разности температур жидкости и окружающей среды в 30 градусов по Цельсию. Площадка обслуживания представляет собой просечно-профилированный настил с поручнем и лестницей, расположенных с заднего торца цистерны.

Автоцистерна Ford Transit разработана на базе шасси сверхдлинной колесной базы, полной массой 4700 кг. Автомобиль оснащен 2,2-литровым дизельный двигателем мощностью 155 л.с. с крутящим моментом 385 Нм, механической 6-ступенчатой коробкой передач и задним приводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Соллерс Форд» в Елабуге увеличивает объем производства автомобилей Ford Transit на 25% и нанимает более 200 специалистов рабочих профессий. Данный шаг позволит обеспечить рыночный спрос и не допустить дефицита автомобилей в дилерских центрах.

Российские дилеры Ford в мае реализовали 1540 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это в 2,1 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 6535 машин, что на 95% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 150 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: «Соллерс Форд»