ТОП-10 самых покупаемых иномарок зарубежной сборки в России | АВТОСТАТ

ТОП-10 самых покупаемых иномарок зарубежной сборки в России

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ТОП-10 самых покупаемых иномарок зарубежной сборки в России

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Эксперты агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что за 4 месяца нынешнего года россияне стали обладателями почти 86 тыс. новых легковых автомобилей, собранных за рубежом. Напомним, что в тройку марок-лидеров среди них попали BMW, Chery и Toyota. А как выглядит модельный рейтинг таких машин?

Как выяснили эксперты, самой популярной моделью из тех, что производятся за пределами РФ, на нашем рынке является кроссовер Chery Tiggo 4. Так, с января по апрель жители нашей страны приобрели 6557 экземпляров этой модели. Второе место в данном рейтинге занимает внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (4693 шт.), третье – кроссовер Mitsubishi Outlander (3827 шт.).

Наиболее популярной такой иномаркой в премиум-сегменте является кроссовер Lexus RX, который за 4 месяца разошелся тиражом в 3422 единицы. Далее следуют сразу две модели китайского бренда Geely – Coolray и Atlas (2592 и 1995 шт. соответственно). На седьмой позиции находится Subaru Forester (1848 шт.), на восьмой – Suzuki Vitara (1718 шт.). В ТОП-10 также попали Lexus NX (1685 шт.) и Toyota Land Cruiser (1555 шт.).

Во сколько обходится содержание импортной иномарки (или любого другого автомобиля) – можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения». 

Фото: Chery

Источник: АВТОСТАТ

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Комментарии 2
Артем Иванов

Хм, а я думал таможенный союз с РБ подразумевает, что заводы на ее территории, как бы, тоже считаются отчасти "локализованными" в понимании российского рынка. Но даже если здесь я ошибся, то все равно не стал бы считать заводы в зоне СНГ полноценно зарубежными. Короче, я бы убрал из топа Geely. А если еще учесть, что остальные китайцы (Chery) берут именно демпингом наше обнищавшее население, то "честный" топ остается только за японцами, среди которых марки с репутацией (по высокой надежности), например, Сузуки - интересный расклад.

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Азат Тимерханов

Мы берем именно те модели, которые собираются за пределами РФ, иначе возникает слишком много условных факторов. Но вы правы: если убрать китайцев, то в этом рейтинге останутся только японцы. Немцы - лишь во второй десятке.

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