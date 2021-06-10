ТОП-10 самых покупаемых иномарок зарубежной сборки в России

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что за 4 месяца нынешнего года россияне стали обладателями почти 86 тыс. новых легковых автомобилей, собранных за рубежом. Напомним, что в тройку марок-лидеров среди них попали BMW, Chery и Toyota. А как выглядит модельный рейтинг таких машин?

Как выяснили эксперты, самой популярной моделью из тех, что производятся за пределами РФ, на нашем рынке является кроссовер Chery Tiggo 4. Так, с января по апрель жители нашей страны приобрели 6557 экземпляров этой модели. Второе место в данном рейтинге занимает внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (4693 шт.), третье – кроссовер Mitsubishi Outlander (3827 шт.).

Наиболее популярной такой иномаркой в премиум-сегменте является кроссовер Lexus RX, который за 4 месяца разошелся тиражом в 3422 единицы. Далее следуют сразу две модели китайского бренда Geely – Coolray и Atlas (2592 и 1995 шт. соответственно). На седьмой позиции находится Subaru Forester (1848 шт.), на восьмой – Suzuki Vitara (1718 шт.). В ТОП-10 также попали Lexus NX (1685 шт.) и Toyota Land Cruiser (1555 шт.).

Во сколько обходится содержание импортной иномарки (или любого другого автомобиля) – можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Chery