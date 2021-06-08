BMW, Chery, Toyota… Какие импортные автомобили чаще всего покупают россияне?

Среди автомобилей, которые импортируют в нашу страну, россияне наибольшие предпочтения отдают трем маркам – BMW, Chery и Toyota. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев структуру рынка новых легковых машин за 4 месяца 2021 года.

Так, за этот период жители РФ приобрели 9655 новых автомобилей BMW, собранных за рубежом. Совсем чуть-чуть от «баварцев» по этому показателю отстал китайский бренд Chery, продукция которого разошлась тиражом в 9613 единиц. Замкнули тройку лидеров, и тоже с небольшим отставанием, модели Toyota (9444 шт.), произведенные за пределами РФ.

Кроме них, в ТОП-10 самых популярных у россиян импортируемых автомобилей попали следующие марки: Mercedes-Benz (8929 шт.), Lexus (7142 шт.), Mitsubishi (6009 шт.), Geely (5543 шт.), Audi (4407 шт.), Suzuki (2879 шт.) и Volvo (2770 шт.).

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», всего с января по апрель в России было куплено около 86 тыс. новых легковых машин, выпущенных в других странах. И это на 32% больше, чем за 4 месяца 2020 года.

Найти импортные (и не только) автомобили – можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОDОМ