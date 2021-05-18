В апреле рынок автомобилей с пробегом вырос более чем вдвое

Объем российского рынка подержанных легковых в апреле 2021 составил около 549 тыс. единиц, что на 118% выше прошлогоднего результата. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», более чем двукратный рост этого рынка обусловлен низкой базой апреля 2020 года, когда в стране были введены меры по противодействию COVID-19.

Первенство на вторичном рынке удерживает отечественная марка LADA. В прошлом месяце россияне приобрели 131,1 тыс. таких автомобилей с пробегом – на 117% больше, чем год назад. Следом за ней, с ощутимым отставанием, идет японская Toyota (59,4 тыс. шт.; +83%), а замыкает первую тройку корейский Hyundai (30,9 тыс. шт.; +145%). Совсем немного отстают от нее KIA (30,6 тыс. шт.; +154%) и Nissan (30,3 тыс. шт.; +104%).

По итогам 4 месяцев текущего года вторичный рынок также показывает рост. За это время россияне стали обладателями примерно 1,8 млн легковых машин с пробегом, что на 23% больше, чем в январе – апреле 2020 года.

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Фото: АВТОСТАТ