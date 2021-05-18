Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в апреле 2021 года

18 мая 2021 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2021 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 548,9 тыс. единиц. Это на 117,9% больше, чем в апреле прошлого года (251,8 тыс. шт.). Такой рост эксперты связывают с низкой сравнительной базой 2020 года, которая образовалась на фоне развития пандемии коронавируса.

В марочном рейтинге первое место удерживает российская LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось 24% от общего объема перепроданных автомобилей. В количественном выражении это составило 131,1 тыс. единиц, что на 116,8% больше показателя годичной давности. Среди иномарок самой востребованной по-прежнему остается японская Toyota. Ее результат оказался вдвое меньше, чем у LADA, и составил 59,4 тыс. подержанных автомобилей (+82,9%). Третьей стала корейская Hyundai, перепродажи которой выросли до 30,9 тыс. экземпляров (+145,2%). Сопоставимые результаты имеют еще две марки – корейская KIA (30,6 тыс. шт.; +154,3%) и японский Nissan (30,3 тыс. шт.; +103,6%).

Эксперты отмечают, что все бренды из ТОП-10 в апреле ожидаемо оказались «в плюсе». Самый большой рост показывают перепродажи KIA (+154,3%).

Среди моделей лидерство удерживает Ford Focus. Объем его вторичного рынка в апреле 2021 года составил 12,4 тыс. экземпляров, что на 117,7% больше, чем год назад. Следом за ним, с минимальным отрывом друг от друга, идут LADA 2114 (12,2 тыс. шт.; +93,4%), KIA Rio (12,2 тыс. шт.; +159,6%) и Hyundai Solaris (12,1 тыс. шт.; +156,2%). Замыкает первую пятерку LADA 2107 (10,7 тыс. шт.; +110,8%).

Как и среди марок, все 10 моделей-лидеров в апреле показали положительную рыночную динамику. Максимальный рост отмечен у KIA Rio (+159,6%), а еще у двух моделей – Hyundai Solaris и LADA 2170 – он также превысил 150%.

Рост вторичного рынка отмечается и по итогам четырех месяцев 2021 года: объем купленных легковых автомобилей с пробегом в этот период составил 1 млн 793,7 тыс. штук, что на 23,1% больше, чем в январе – апреле 2020 года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ

В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА (шт.)