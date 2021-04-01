Новый компактвэн Opel Combo Life доступен для заказа в России

Российские дилеры Opel прием заказов на новый компактвэн Opel Combo Life, который поступит в продажу весной. Производство новинки будет налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге в ближайшее время, сообщает пресс-служба Opel.

Стоимость Opel Combo Life, оснащенного бензиновым двигателем 1.6 (115 л.с.), составляет 1 млн 334 тыс. рублей за версию с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 1 млн 474 тыс. рублей – с 6-ступенчатым «автоматом». Компактвэн с дизельным двигателем 1.6 (90 л.с.) и 5-ступенчатой МКП стоит 1 млн 394 тыс. рублей

Салон Opel Combo Life позволяет разместить до 5 человек, включая водителя. Базовый объем багажного отделения составляет 675 л, объем от пола до крыши 1350 л, а за счет полностью съемных сидений второго ряда общий объем пространства может быть увеличен до 3000 л.

В рамках адаптации к российским условиям эксплуатации Opel Combo Life получил электрообогрев всей поверхности лобового стекла, подогрев передних сидений, боковые зеркала с обогревом и функцией электроскладывания, увеличенную емкость аккумуляторной батареи: 60 А/ч (для бензиновой версии с механической трансмиссией) и 70 А/ч (для бензинового двигателя с автоматической коробкой передач и дизельного мотора с МКП), генератор с силой тока от 124А до 188А (в зависимости от комплектации), увеличенную емкость бачка омывателя (5 л), противотуманные фары с функцией углового освещения, металлическую защиту картера двигателя, клиренс 175 мм.

В базовое оснащение Opel Combo Life также входят передние электростеклоподъемники, кондиционер, датчики дождя и света, рулевое колесо с регулировкой по вылету и высоте, сдвижные боковые двери, фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, система контроля давления в шинах, электронная система динамической стабилизации ESP, электронная система распределения тормозных усилий EBD, дневные светодиодные ходовые огни LED, передние и задние дисковые тормоза и др. Среди систем помощи водителю стоит отметить навигационную систему на базе Android с экраном 7” и технологии интеллектуального привода IntelliGrip.

Фото: Opel