Новый компактвэн Peugeot Partner Crossway доступен для заказа в России

Российские дилеры Peugeot начали прием предзаказов на новый пассажирский компактвэн Peugeot Partner Crossway. Автомобиль будет производиться на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, сообщает пресс-служба французской марки.

Стоимость Peugeot Partner Crossway с бензиновым 1.6 VTi двигателем 1.6VTi (115 л.с.) составляет от 1 млн 259 тыс. рублей за версию с 5-ступенчатой коробкой передач и 1 млн 399 тыс. рублей – с 6-ступенчатым «автоматом». Автомобиль, оснащенный дизельным мотором 1.6HDi (90 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой коробкой передач, будет стоить 1 млн 319 тыс. рублей.

Объем багажного отделения Peugeot Partner Crossway составляет 675 л, а благодаря трем складываемым индивидуальным сиденьям второго ряда с раздельными регулировками, объем может быть увеличен до 3000 л. Общий объем дополнительных отсеков в салоне для хранения вещей составляет 154 л.

Базовое оснащение Peugeot Partner Crossway включает передние электростеклоподъемники, кондиционер, фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, систему контроля давления в шинах, систему курсовой устойчивости ESC, электронную систему распределения тормозных усилий, дневные светодиодные ходовые огни LED, передние и задние дисковые тормоза и др.

В рамках дополнительных пакетов опций, автомобиль может быть оснащен подогревом передних сидений, встроенным электрообогревом всей поверхности лобового стекла, передними боковыми подушками безопасности, датчиками дождя и света, задними датчиками парковки, системой интеллектуального привода Grip Control, системой помощи при трогании в гору Hill Assist, электроприводом складывания боковых зеркал, функцией выключения света с задержкой, подлокотниками на водительском и переднем пассажирском сиденьях и складными столиками в спинках передних сидений с подстаканниками. Также для модели доступна мультимедийная система с сенсорным экраном 7” на базе операционной системы Android c возможностью доступа к сети интернет с помощью Wi-Fi соединения иличерез 4G USB-модем (доступный в качестве аксессуара).

Стоит отметить, что с локализацией производства новый пассажирский Peugeot Partner Crossway был адаптирован для российских условий эксплуатации и получил металлическую защиту картера двигателя, увеличенную емкость бачка омывателя (5 л), боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом, увеличенную емкость АКБ 60 А/ч, противотуманные фары с функцией освещения сектора поворота, а также увеличенный клиренс в 175 мм.

Какие модели Peugeot в сегменте легковых автомобилей официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Peugeot