Российский рынок новых LCV в феврале вырос на 12%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2021 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в России составил 8,4 тыс. единиц. Это на 12,3% больше по сравнению с февралем 2020 года.

Первую строчку в марочном рейтинге по-прежнему занимает отечественная марка GAZ, на долю которой приходится 38% от всех новых купленных LCV. Это эквивалентно 3,2 тыс. экземпляров, что на 4,8% меньше, чем в феврале прошлого года.

Второй стала российская LADA, показавшая самую высокую в ТОП-5 динамику – плюс 75,6%. Это соответствует 1,4 тыс. купленных автомобилей. Замкнул первую тройку УАЗ c результатом 1,3 тыс. единиц (+11,5%). Среди иностранных брендов лучшим остается американский Ford (940 шт.; +20,2%), за которым следует немецкий Volkswagen (357 шт.; +3,8%).

Что касается итогов рынка LCV в январе – феврале 2021 года, то за этот период его объем составил 15,6 тыс. единиц. Это на 3,5% больше, чем за 2 месяца прошлого года.

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Фото: ГАЗ